В Чебоксарах пройдет научная конференция по проблемам лечения центральной нервной системы

В республике эта неделя по-настоящему «медицинская». В Чебоксарах состоится научная конференция, где будут обсуждаться проблемы, связанные с лечением центральной нервной системы при разных состояниях. Оно требуется и после перенесенного инсульта, и при развитии старческого слабоумия, и при мышечно-скелетных болях.

Своим опытом поделятся ведущие специалисты как нашей республики, так и медики из Казани. Кроме того, из Москвы приехали профессора ведущих институтов, чтобы пообщаться с нашими врачами на занятиях Школы Российского медицинского общества, где терапевты, кардиологи, неврологи смогут познакомиться с новыми методиками лечения различных заболеваний, вызванных артериальной гипертонией.

Еще одна, но уже межрегиональная, конференция «Через знания к практике» состоится в интернет-формате. Она будет посвящена 20-летию Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии. Несмотря на то что 20 лет — срок не слишком большой, за это время здесь прошли обучение тысячи докторов: ежегодно в институте повышают уровень своих знаний две тысячи врачей самых разных специальностей.

Здесь же молодые специалисты обучаются в ординатуре. Только в этом учебном году в нее было подано 453 заявления. Традиционно наиболее популярными являются направления ортопедической, терапевтической, хирургической стоматологии, ортодонтии. Не остаются без внимания такие специализации как эндокринология, терапия, педиатрия и, конечно же, акушерство и гинекология.

На базе института выпускается научно-практический медицинский журнал «Здравоохранение Чувашии», который внесен в регистр Международной организации по стандартизации и включен в систему Российского индекса научного цитирования.