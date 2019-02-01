Особенные дети Чувашии хотят общаться и учиться

«Поговори со мной!»

Десятилетний Саша из Чебоксар год назад попал в автомобильную аварию, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Говорить мальчик не может, и поначалу окружающие даже не догадывались, что он сохранил способность мыслить. Между тем ребенок очень хотел общаться — демонстрируя это желание, он открывал и закрывал рот.

К счастью, желание мальчишки исполнилось — специалисты составили для него коммуникативный паспорт, в котором расписано, как взаимодействовать с Сашей (имена детей в публикации изменены) и даже как сделать занятия с ним доступными и понятными. Сегодня мальчик регулярно занимается с учителем, читает. Наладить учебу помог проект республиканского фонда имени Ани Чижовой «Мы тоже хотим в школу!», который удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке фонда Президентских грантов.

Проект стартовал в ноябре прошлого года и заканчивается в ноябре нынешнем, его цель — помочь неизлечимо больным ребятишкам стать воспитанниками детских садов и учениками школ. Как говорят в фонде имени Ани Чижовой — надо помочь «невидимым детям» выйти из тени. Дело в том, что 60% подопечных данного фонда (а всего их около трехсот человек) до проекта не посещали образовательные учреждения, к ним не приходили учителя.

Одним из направлений программы стала работа с родителями — усталые мамы и папы не всегда понимают и верят, что с их детьми можно заниматься, поэтому со взрослыми разговаривали психологи, мотивируя их на изменения. Юристы помогали вписать в индивидуальные программы реабилитации ребят ходунки и коляски (ведь лежа учиться невозможно), искали поставщиков, сопровождали семьи к врачам…

Второе направление проекта — образование самих учителей. Несколько совместных с республиканским Министерством образования семинаров помогли разобраться, что к чему. Специалисты со всей России консультировали педагогов Чувашии, как разрабатывать и оформлять индивидуальные программы развития детей, взаимодействовать с их семьями, обучали альтернативной коммуникации (общение с неговорящим ребенком посредством карточек, кнопок, планшетов). Учителю нужно уметь даже просто правильно приподнять ученика, посадить его, вложить в руку предмет. Новые знания такого типа получили педагоги из Чебоксар, Кугесь, Шумерли, Алатыря…

Стараниями волонтеров в систему образования вошли тридцать четыре ребенка. Тридцать четыре девочки и мальчика теперь могут развиваться и регулярно общаться с новым человеком (учителем).

Одна из тех, кто консультирует педагогов и родителей подопечных фонда, — логопед и специалист по альтернативной коммуникации Алина Никитина. Девушка рассказывает, что главная цель работы с особыми детьми — социализировать их, научить общению и необходимым для них навыкам, а не обучать ради самой учебы (объясняя, например, отвлеченные понятия «далеко-близко»).

Антипример учения ради теории — педагог, два года обучавший упрямившегося ребенка кидать красный мяч в синее ведро. В разговоре специалистов с мамой оказалось: мальчик вполне может отличить помидор от яблока и красный плод от незрелого. Что до его нежелания выполнять задание, то можно понять ученика, не имеющего мотива это делать и за два года порядком уставшего от нудного занятия…

Алина вспоминает подопечную фонда Марину, которой поначалу не везло с учителями, — один приходил очень редко, раз в неделю, второй просто включал на компьютере мультфильмы. Лишь третий действительно стал развивать ребенка — приходить каждый день и читать, изучать с ней что-то новое… Девочке помог в числе прочего упомянутый выше индивидуальный паспорт с прописанными в нем возможностями коммуникации. «Я люблю, когда со мной здороваются. Я улыбаюсь, ведь вы мне нравитесь», — приводит мысли ребенка из подобного паспорта Алина.

«Пошел в школу» во время реализации проекта и восьмилетний Никита со спинально-мышечной атрофией (невозможностью двигаться) и сохранным интеллектом. До встречи со специалистами фонда он мог общаться глазами, но этот язык знали только родители, которые не могли объяснить принцип такого общения остальным. В рамках проекта было записано видео — оно помогло врачам понять ребенка и определить уровень необходимой ему школы, для детей с двигательными нарушениями. Сегодня Никита читает и пишет, собирая по буквам слова. Учитель общается с ним, используя коммуникативную рамку (прозрачный прямоугольник с фразами в разных его углах — «да — нет», «хочу — не хочу», «мне хорошо — плохо»). Педагог следит за направлением взгляда и таким образом понимает ребенка.

…Проект заканчивается, а работа продолжается, все ученики будут по-прежнему заниматься с учителями, подчеркивают в фонде имени Ани Чижовой. Двум выпускницам школ здесь и вовсе постараются помочь с поступлением в университет.

Фото vk.com: На многие вопросы педагогов Чувашии ответил петербургский специалист по альтернативной и дополнительной коммуникации Алексей Авдеев.