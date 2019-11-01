Благоустройству — особое внимание

Глава республики подписал Указ «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Комментируя документ на вчерашнем заседании правительства, Михаил Игнатьев отметил, что в нем поставлена цель обеспечить достижение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», и повышения качества благоустройства территорий муниципальных образований.

Это одно из приоритетных направлений развития региона на 2020–2024 годы, подчеркнул Глава республики. Речь идет о комплексе мероприятий по улучшению среды населенных пунктов, дворовых территорий, тротуаров, объектов социально-культурной сферы. Дано указание предусмотреть на эти цели в республиканском бюджете средства на субсидии муниципальным бюджетам, а местным органам, в свою очередь, обеспечить софинансирование.

Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина представила проект постановления об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципалитетов и порядка определения и установления предельного уровня софинансирования объема расходного обязательства муниципального района и городского округа. Этого требуют новые нормы Бюджетного кодекса РФ.

На основании данных правил главными распорядителями средств республиканского бюджета будут разрабатываться свои правила предоставления конкретных целевых субсидий. Что касается порядка определения предельного софинансирования, тут учитывается уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, определенный в соответствии с законом о регулировании бюджетных правоотношений в республике. При этом предельный уровень не касается субсидий на реализацию проектов общественной инфраструктуры, предоставляемых в рамках Дорожного фонда, а также на капремонт гидротехнических сооружений.

Претерпевает изменения порядок формирования списка претендентов на улучшение жилищных условий на сельских территориях и выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство или приобретение жилья. В представленном вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым проекте говорится, что с 1 января 2020 года данное направление входит в новую федеральную Комплексную программу развития сельских территорий.

До настоящего времени социальные выплаты предоставлялись отдельно — по списку всех желающих работать на селе и списку молодых специалистов. С нового года будет формироваться единая очередь, независимо от возраста участников программы. Размер субсидий остается на прежнем уровне — 70% от расчетной стоимости жилья. При этом те, кто начал строительство, имеют право внести до 30% собственных средств. Михаил Игнатьев, отметив ценность нововведения, подчеркнул, что особым вниманием должны пользоваться те, кто непосредственно занят в сельхозпроизводстве.

На заседании утверждены правила предоставления трансфертов муниципалитетам на создание модельных муниципальных библиотек. Как сообщил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев, на создание двух таких библиотек из федерального бюджета будет выделено 10 млн рублей. 2 млн рублей по результатам конкурсного отбора выделяется также на создание двух виртуальных концертных залов.

В контексте «культурной» темы был затронут вопрос о духовом оркестре города Чебоксары. Мэрия обратилась в Минкультуры с просьбой включить коллектив в состав Чувашской филармонии, но на это необходимо выделять ежегодно около 6 млн рублей из республиканского бюджета, сказал министр.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков добавил, что «надо искать варианты». Михаил Игнатьев потребовал в кратчайший срок решить проблему, ведь в коллективе творческие люди, скитания могут подточить их квалификацию. Прокурор республики Василий Пословский, поддержав его, заявил, что данная ситуация — из разряда чиновничьей волокиты. А для убедительности с телефона озвучил недавнее высказывание Президента страны о необходимости каждодневного «терзанья чиновников, не дожидаясь очередной прямой линии главы государства».

На заседании заслушан отчет начальника республиканской Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сергея Вязовского о деятельности ведомства. Всплыл известный вопрос об эксплуатации на селе мотоблоков, водители которых нередко совершают аварии. Только в этом году в них погибли два человека.

Глава республики поинтересовался, что предпринимается для наведения порядка. Данный вид транспорта вроде бы не входит в поле зрения инспекции, но «люди на селе, их жизнь и здоровье — наша забота и компетенция», напомнил Михаил Игнатьев и потребовал усилить разъяснительную работу и требования по использованию этой техники.

Фото Максима Васильева

В наших дворах должно быть комфортно и детям, и взрослым.

фото из архива редакции

На протяжении последних десяти лет духовой оркестр всегда поддерживал мероприятия «Советской Чувашии», будь то ежегодная эстафета газеты или 100–летие издания. Сейчас музыканты ожидают решения участи своего творческого коллектива.