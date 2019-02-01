Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АРТЕМ МАКАРЕНКО, студент МАИ

«Мы анализировали карты разных периодов времени и современные космоснимки, чтобы выяснить, как ведут себя ледники в арктических водах в условиях глобального потепления. В итоге заметили, что мыс Земляной острова Шмидта отделился от основной территории. Результаты наблюдений мы отправили в Русское географическое общество. Теперь данные должна проверить Гидрографическая служба России, после чего на остров отправят научную экспедицию для подробного описания. Мы бы очень хотели, чтобы остров назвали именем советского космонавта Андрияна Николаева: он родом из Чувашии и Неделя космоса, в рамках которой мы сделали открытие, была посвящена именно ему».

Опубликовано: 26 ноября 2019 г.


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