Директор осужден за невыплату зарплаты и мошенничество при получении выплат на инвалидов

К двум годам условного лишения свободы приговорен бывший руководитель чебоксарской коммерческой организации за невыплату зарплаты и особо крупное мошенничество при получении бюджетных выплат.

Установлено, что в 2017 году злоумышленник не обеспечил выплату заработной платы четырем подчиненным работникам на общую сумму более 140 тысяч рублей, хотя реальная финансовая возможность для этого имелась.

Кроме того, в целях хищения субсидий, выделявшихся из бюджета в рамках государственных мер поддержки в сфере занятости населения, в октябре 2016 года он заключил от имени возглавляемой организации с центром занятости населения договор и дополнительные соглашения к нему. По этим документам он взял обязательство трудоустроить 13 инвалидов. А фактически трудоустроил только одного из них, представив в центр фиктивные документы об обеспечении работой всех. После этого на счет предприятия было незаконно перечислено в общей сложности более 1,2 млн рублей.

Факты противоправной деятельности осужденного выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками прокуратуры Московского района и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Чебоксары. Приговор суда еще не вступил в законную силу.