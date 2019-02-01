Осужденному увеличили срок за нападение на сотрудника колонии

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Осужденный, отбывавший наказание в колонии в Чебоксарском районе, признан виновным в дезорганизации деятельности этого исправительного учреждения.

В августе текущего года сотрудники колонии пришли с обыском в жилую секцию ИК, чтобы найти и изъять у 35-летнего мужчины запрещенный предмет — мобильный телефон. Однако тот попытался воспрепятствовать этому и применил насилие в отношении одного из сотрудников. Этот факт подтвердили как сам злоумышленник, так и свидетели, судебно-медицинская экспертиза, другие материалы уголовного дела, которое расследовало СУ СКР по Чувашии.

За совершенное преступление с учетом еще не отбытой части наказания по предыдущему приговору, суд приговорил нарушителя порядка к двум годам колонии строгого режима.

В Следственном управлении отметили, что в мае 2006 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом он был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, а в июне 2017 года — к 3 годам колонии строгого режима за мошенничество и покушение на оное. Именно в период отбывания наказания по последнему приговору он и совершил новое преступление.

Опубликовано: 21 ноября 2019 г.


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