Хоккейная команда «Волга» скрестила клюшки со следж-хоккеистами

Пример мужества на льду

Дружба победила на состоявшемся на днях товарищеском матче между хоккейной командой «Волга», действующей при Чебоксарском производственном объединении имени В.И. Чапаева, и детской командой по следж-хоккею «Атал».

Встреча прошла на тренировочном катке «Новое поколение». Как уже писала «СЧ» («Выход на лед — их маленькая победа» от 28 мая 2019 года), именно здесь, а также на базе новочебоксарского ледового дворца «Сокол» дети с ограниченными возможностями здоровья вот уже второй год упорно тренируются в составе следж-хоккейной команды «Атал». Напомним, появилась она благодаря поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко, автономной некоммерческой организации «Детская следж-хоккейная лига» и благотворительного фонда «Это чудо», который и по сей день курирует юных спортсменов.

Несмотря на то, что команда еще молода, за плечами следж-хоккеистов — немало успешных турниров, а некоторые ее воспитанники уже попали в сборную страны. Буквально на днях чествовали голкипера Ваню Шестакова и нападающего Мишу Козлова, которые в составе сборной России завоевали «серебро» на турнире, проходившем в американском городе Гранд-Рапидс штата Мичиган. В октябре «Ат?л» участвовал в Открытом межрегиональном турнире Детской следж-хоккейной лиги в Приволжском федеральном округе, проходившем в Казани. Кстати, впервые в чебоксарской команде выступали и девочки.

Сейчас под руководством наставников Владимира Петрова и Руслана Алексеева юниоры активно готовятся к сочинскому турниру. Вот и товарищеский матч со старшими «коллегами» из ХК «Волга» стал для ребят своеобразной тренировкой. Взрослые хоккеисты делились своим мастерством и опытом. Однако, по словам ведущего специалиста по организации спортивно-оздоровительной работы на Чапаевском заводе Михаила Лапина, все-таки настоящий урок жизни им преподали сами следж-хоккеисты, показав пример мужества, сплоченности, выдержки и искренней радости от побед.

СПРАВКА «СЧ» Следж-хоккей — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. С 1994 года этот вид спорта входит в программу зимних Паралимпийских игр.

Фото sun9-38.userapi.com: Встреча больших и маленьких хоккеистов завершилась общим фото и вручением подарков юным спортсменам от предприятия. Тем более что у одного из «аталовцев», Кирилла Лазарева, был день рождения.