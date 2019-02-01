«Каравай» для Деда Мороза

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанники Чуварлейского детского сада «Колокольчик» Алатырского района поздравили Деда Мороза с днем рождения.

Знаменательную дату добрый волшебник отмечает 18 ноября. Считается, что с этого дня на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима. В честь праздника малыши второй группы раннего возраста «Капитошки» и младшей группы «Ягодки» изготовили своими руками подарки — бумажные валенки, рукавички и портрет Деда Мороза. Но никто из мальчишек и девчонок не ожидал, что именинник сам явится забрать презенты. Обрадованные ребятишки спели дедушке «каравай» и вручили дары. Он же в свою очередь оставил для детей и родителей волшебный почтовый ящик, чтобы они опустили письма с пожеланиями, которые непременно исполнятся в новогоднюю ночь…

Кстати, во многих городах и районах республики со дня на день стартуют предновогодние благотворительные акции для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и любой желающий может примерить на себя роль доброго волшебника.

Опубликовано: 21 ноября 2019 г.


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