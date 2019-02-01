В мечтах о «Салюте Победы»

Очередными успехами порадовал малую родину художник-самоучка, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза чувашских художников, многократный лауреат всесоюзных и всероссийских выставок и фестивалей, посвященных Великой Победе, Николай Бабанов.

Его работы были представлены на межрегиональном этапе Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы» художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Центрального и Северо-Западного федеральных округов, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Как уже писала «СЧ», самородок из села Тобурданово не раз участвовал в выставках самобытных талантов России, и его работы всегда отмечались в числе лучших. Но в этот раз на региональный этап «Салюта Победы», проходивший в Твери, Николай Михайлович поехать не смог — подвело здоровье, ведь художнику 86 лет. Тем не менее присланные на смотр пять его картин, преисполненные духом патриотизма, преклонением перед воинской славой России и ратным подвигом защитников Родины, в разные периоды истории страны удостоились высокой оценки ведущих экспертов по изобразительному искусству.

Как лауреат конкурса Николай Бабанов получил не только диплом, но и право участвовать в заключительном этапе «Салюта Победы», который состоится в августе-сентябре 2020 года в Москве. А значит, в выставочных залах Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов появятся созданные художником из чувашской глубинки образы российских полководцев, славных воинов и тружеников чувашского народа. Кстати, в фонде музея уже хранятся две бабановские картины — «Падение Берлина» и «Вечный огонь у Кремлевской стены».

Побывать в следующем году на выставке в Москве — заветная мечта неутомимого живописца, который, несмотря на солидный возраст, продолжает творить. Его работы можно увидеть в районной администрации. А со дня на день в Шихазанах торжественно откроется новый Дом культуры, в честь чего будет организована выставка местных талантов, где в том числе будут представлены и картины Николая Михайловича.