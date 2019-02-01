Поздравления с Днем работника налоговых органов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

Примите самые добрые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговые органы ответственно, на высоком профессиональном уровне обеспечивают формирование бюджета государства, способствуют развитию экономики России и Чувашии, создают фундамент для финансовой устойчивости и социальной стабильности в стране, повышения качества жизни граждан.

Сегодня налоговая служба представляет собой мощную структуру, применяющую самые современные формы и методы работы, последние достижения информационных технологий.

Но главная гордость нашей службы — люди, чьим нелегким трудом наполняется бюджет. Компетентность, целеустремленность и ответственный подход к делу позволяют нам успешно стравляться с серьезными задачами, которые ставятся перед нами.

Сердечно поздравляю всех сотрудников службы и ветеранов с профессиональным праздником! Пусть каждый день будет наполнен уверенностью в завтрашнем дне, удовлетворением результатами своего труда, а теплота и поддержка коллег, родных и друзей придаст вам новых сил и энергии, наполнит надеждами и новыми перспективами.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Ваша деятельность направлена на развитие отечественной налоговой системы, укрепление экономической безопасности страны. На вас возложена ответственная задача по наполнению бюджетов самых разных уровней, именно ваша эффективная деятельность способствует решению насущных социальных проблем и реализации приоритетных национальных проектов.

Уверен, что настойчивость, компетентность, накопленный опыт помогут и в дальнейшем успешно нести службу. Пусть ваши усилия способствуют развитию экономики Чувашской Республики, повышению уровня и качества жизни населения.

Желаю здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Опираясь на лучшие традиции и богатый опыт предшественников, неуклонно совершенствуя профессиональную подготовку, вы из года в год обеспечиваете своевременные поступления во все уровни бюджета.

Эффективно реализуя фискальную политику с использованием самых современных технологий, форм и методов работы, вы создаете комфортные условия как для граждан, так и для ведения бизнеса.

Ваша целенаправленная работа способствует социально­экономическому развитию страны и повышению качества жизни ее жителей.

Благодарю вас за достойную службу и верность долгу.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и достижения новых профессиональных высот!

Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр финансов Светлана Енилина