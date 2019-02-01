Автомобильный вор обвиняется в незаконной покупке код-граббера для вскрытия машин

Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении код-грабберов, закамуфлированных под брелоки автомобильной охранной сигнализации.

Как сообщили в СУ СКР по Чувашии, 19-летний житель Моргаушского района приобрел их в Чебоксарах в декабре прошлого года через Интернет, не имея соответствующей лицензии. То, что эти устройства принадлежат к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, подтвердила судебная криминалистическая экспертиза.

Факт приобретения обвиняемым указанных предметов был выявлен в ходе расследования полицией уголовного дела о кражах имущества из автомобилей, за что он был осужден в апреле этого года к полутора годам исправительных работ. Именно используя код-грабберы (проще говоря — электронную программу «вор»), молодой человек и совершал кражи, отключая на машинах противоугонную систему.

Дело направлено в Московский районный суд.