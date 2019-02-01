Активисты молодежных парламентов страны собрались в Чебоксарах

Когда не все равно

Обсудить роль молодежи в законотворческой деятельности и продемонстрировать опыт Чувашии в решении социально-значимых вопросов была призвана встреча Михаила Игнатьева с участниками I съезда молодых парламентариев Приволжского федерального округа «Политические горизонты — 2019».

Прежде чем приступить к диалогу, Глава Чувашии рассказал о развитии в регионе электротехнического кластера и востребованности в этой сфере молодых специалистов, о патриотической работе со школьниками и студентами и мероприятиях, пропагандирующих семейные ценности. Михаил Игнатьев говорил также об особом внимании к экологии, благодаря которому регион входит в десятку лидеров экологического рейтинга страны.

«Здесь собрались те, кому не все равно», — представил гостей руководителю республики глава Чебоксар Евгений Кадышев. Представители Йошкар-Олы и Перми, Кирова и Самары, Саратова и Москвы и правда показали себя неравнодушными людьми, задав множество вопросов. Спрашивали, как в Чувашии привлекают на село молодых специалистов, особенно врачей (в ответ было сказано о реализации программы «Земский доктор»), как помочь школьникам определиться с будущей профессией, говорили об активизации работы с муниципалитетами…

Председатель молодежного парламента при Госдуме России Мария Воропаева выразила озабоченность слабым знанием истории страны подрастающим поколением, сокращением в образовательном стандарте часов изучения этой науки. Активистка рассказала присутствующим о федеральном проекте молодежного парламента — тестировании по истории Великой Отечественной войны и пригласила Михаила Игнатьева принять в нем участие. Заместитель Воропаевой Дмитрий Шатунов заметил, что сегодня только четырнадцать молодежных парламентов имеют право законотворческой инициативы, хорошо, если такое право получит и молодежный парламент Чувашии. «Принципиальных возражений у нас нет. В молодежь мы верили, верим и будем верить!» — ответил руководитель республики, заметив, что и сегодня инициативу молодых в регионе только приветствуют.

А член молодежного парламента при Госдуме, представитель Чувашии Роман Васильев отметил, что нередко работа молодежных объединений сводится к проектной деятельности, «шарикам-фонарикам», отчего страдает их имидж. И предположил, что молодежные парламенты нужно отнести к ведению законодательных органов, а не управлений образования. «Можно прописать это в документах, чтобы все понимали правила игры», — согласился Михаил Игнатьев.

Фото cap.ru: Председатель молодежного парламента при Чебоксарском городском Собрании депутатов Андрей Андреев говорил на встрече о том, как популяризировать среди молодежи изучение чувашского языка.