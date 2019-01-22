Индексация гарантирована, но после завершения трудовой деятельности

Работающий пенсионер. Если я прекращу трудовую деятельность с 1 декабря, могу я рассчитывать на январскую индексацию пенсии?

Николай Алексеевич,

Чебоксарский район.

Как пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, на момент перерасчета сведения о работавших в декабре гражданах в Пенсионный фонд еще не поступят, поэтому индексацию проведут по имеющимся в ПФР данным за октябрь. А в этом месяце вы еще осуществляли трудовую деятельность, значит, процедуру индексации пенсии вам проведут после поступления декабрьских сведений.

Напоминаем, согласно закону с 2016 года работающим пенсионерам страховые пенсии выплачиваются без учета текущих индексаций. Размер получаемой ими пенсии увеличивается со следующего месяца после увольнения на все индексы за период работы.

Уволившимся пенсионерам пенсии пересчитываются автоматически на основании отчетности, ежемесячно представляемой работодателями в Пенсионный фонд. С учетом сроков обработки отчетов и подготовки выплатных документов пенсионер получает пенсию в повышенном размере на четвертый месяц после увольнения с доплатой сумм индексации за три предыдущих месяца. Так, при увольнении в декабре пенсия в повышенном размере будет выплачена в апреле с доплатой сумм индексации за январь, февраль, март.

Кстати, каким будет размер пенсии после прекращения работы, можно посмотреть в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФР или на Едином портале госуслуг.