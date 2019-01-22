Информацию о своей пенсии можно получить по телефону с помощью «кодового» слова

Персональную информацию, касающуюся размера выплат сформированных пенсионных прав можно получить и по телефону, но при наличии «кодового слова», напоминает республиканское отделение Пенсионного фонда.

Это очень удобная форма взаимодействия Фонда и граждан, так как последним нет необходимости лично приходить на прием в ПФР для решения какого-либо вопроса, утверждают специалисты отделения.

Кодовым словом, по выбору человека, может быть ответ на секретный вопрос или это будет секретный код, состоящий из букв и(или) цифр. Заимев «кодовое слово», и назвав его по телефону, можно при необходимости получать исчерпывающие консультации и оперативно решать различные вопросы.

Данной услугой могут пользоваться все категории клиентов Пенсионного фонда: пенсионеры, владельцы сертификатов на материнский капитал, работающие жители республики, за которых перечисляются взносы в ПФР, участники Программы софинансирования пенсий.

До 1 октября для использования «кодового слова» необходимо было обратиться в клиентскую службу ПФР с соответствующим заявлением. Теперь такое заявление можно подать и через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Для этого надо войти в профиль пользователя, нажав на свои ФИО в верхней части сайта. В разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» необходимо выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности».

Помимо этого, в своем профиле можно выразить согласие на получение уведомлений о ходе предоставления запрошенных услуг на телефон или электронную почту. При наличии такого согласия человеку будут приходить сообщения о ходе рассмотрения поданных им в ПФР заявлений, напоминания о записи на прием и так далее.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии, почти 20 тыс. человек уже выразили желание использовать «кодовое слово», из них около 600 уже получили личные консультации специалистов Пенсионного фонда по телефону.

Фото Максима Васильева: В Чувашской Республике получателями пенсии являются 370 тыс. человек, из них 344 тыс. (93%) получают страховую пенсию.