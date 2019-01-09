Иркутские чуваши победили в межнациональных шахматах

Они оказались сильнейшими как среди профессионалов, так и среди любителей

Шахматные турниры между представителями национально-культурных центров накануне Дня народного единства в Иркутске давно уже вошли в традицию.

Основная цель данного мероприятия, пишут иркутские СМИ, — укрепление толерантности между представителями разных этносов в многонациональном обществе. Ведь эта популярная настольная игра на протяжении веков объединяет людей разных поколений, профессий, интересов.

Нынче в турнире участвовали 13 команд от 9 национально-культурных организаций города. Соревновались между собой как профессионалы (имеющие первый разряд) — высшая лига, так и любители — первая лига. Победу в обеих категориях одержала команда национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ».

Фото glagol38.ru: Иркутские чуваши сильны не только в шахматах, «Юлташ» ежегодно признают лучшим национально-культурным центром области.