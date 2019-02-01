«ЧувГУгол» собирает таланты

Автор: Артем ЧубуковВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Есть кому принять технологические вызовы времени!

Осенняя смена по дискретной математике, физике и информатике «ЧувГУгол», проводившаяся Чувашским госуниверситетом в рамках федерального проекта «Кампус молодежных инноваций» нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», завершилась.
Восстановим хронологию событий и поделимся интересными деталями, которые вы могли пропустить.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ректор ЧувГУ:
— «ЧувГУгол» был призван обучать не только резидентов, но и нас, университет. Мы, как правило, работаем с людьми взрослыми, совершеннолетними — со студентами. Опыт работы со школьниками с привлечением работодателей для нас абсолютно новая компетенция, и профессора, доценты, молодые преподаватели, студенты сами учились методикам работы с детьми. Мы в этом преуспели, и это очень ценный багаж опыта. Я рад буду видеть всех участников проекта в нашем университете в качестве обучающихся. Мы вместе будем строить вашу карьеру, сделаем все, чтобы вы стали классными специалистами.

Результаты грантового конкурса Минпросвещения России на право присоединения к «Кампусу молодежных инноваций» были объявлены в Краснодаре еще весной. Три десятка проектов из регионов страны были выбраны в качестве участников пилотной волны. В их числе была заявка Чувашского госуниверситета под названием «ЧувГУгол». Ключевая цель — создание сообщества талантливых молодых людей, увлекающихся точными науками, и условий, в которых ребята смогли бы проявить себя в практикоориентированных обстоятельствах.

ОЛЬГА ИВАНОВА, мама одного из участников:
— Сын в восторге, а когда их команда выиграла, вечером раздался звонок, и он дрожащим голосом сказал: «Мам, ты представляешь, мы выиграли, мы первые! А еще я еду в Иннополис! «ЧувГУгол» — дорога в будущее!» Это для нынешнего подростка значит обрести силу, уверенность, возможность завести новых друзей! Вам только удачи и достижения всех высот во всех номинациях!

В сентябре преподаватели и волонтеры ЧувГУ провели отборочную олимпиаду во всех муниципалитетах Чувашии и близлежащих регионах. Кроме того, в отбор включились севастопольский «Кванториум» и гимназии из белорусского Витебска.

Фото vk.com: Большие современные экраны давно заменили на лекциях школьные доски.

В итоге из 2400 участников олимпиады были отобраны 300 школьников, которых и пригласили на профильную смену. 15 из них — представители Беларуси.

За две недели смены 30 проектных команд, на которые поделили всех «чувгугольцев», должны были разработать решения для кейсов, заданных им ведущими предприятиями республики.

Лекция заведующей кафедрой философии образования МГУ имени М. Ломоносова Елены Брызгалиной была посвящена этичности технологических прорывов.

Для этого участники, во-первых, посещали эти компании с экскурсиями и пробовали себя в роли настоящих инженеров, проектировщиков и программистов на местах.

АННА КУЗЬМИНА, мама одного из участников:
— Хочется выразить огромную благодарность всей большой команде «ЧувГУгол». Вы сделали осенние каникулы наших детей незабываемыми. Столько полезной, интересной и нужной информации они узнали, сколько интересных мест и предприятий посетили, познакомились с удивительными и разными людьми. Мой сын просто в восторге! Целый день рассказывает о лагере, о мероприятиях и новых друзьях. Спасибо вам большое!

Во-вторых, ежедневно занимались в учебных лабораториях университета с преподавателями на пяти технических факультетах ЧувГУ: на факультете информатики и вычислительной техники, на факультете прикладной математики, физики и информационных технологий, на факультете радиоэлектроники и автоматики, на факультете энергетики и электротехники и на машиностроительном факультете.

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА, мама одного из участников:
— От имени нашей семьи и всех наших родственников хотим передать слова благодарности всем организаторам и вдохновителям проекта «ЧувГУгол» за ваш бесценный труд! Проект очень нравится детям! Все родители рады за них, что попали в эту волну! Вся наша родня следит за новостями из лагеря «Солнышко». День начинается и заканчивается с посещения группы «ЧувГУгол» ВКонтакте. Проект важен для будущего России! Виват, ЧГУ!

В-третьих, сопровождение проектов курировали тьюторы — студенты ЧувГУ, зарекомендовавшие себя в качестве перспективных и талантливых инженеров и программистов. К примеру, с ребятами работала семикратная чемпионка Чувашии по авиамодельному спорту, член сборной России и студентка машфака Полина Зиновьева.

Фото vk.com: Программа была так насыщена интереснейшими событиями, что к вечеру сил уже не оставалось.

В самом лагере «Солнышко», где жили участники смены, с ними работали вожатые из педагогических отрядов Чувашского госуниверситета. Многие из них каждое лето работают в самых известных детских оздоровительных лагерях Черноморского побережья России.

В числе федеральных экспертов, выступивших на «ЧувГУгол», — писатель-фантаст, лауреат множества российских премий среди авторов научно-популярного жанра Антон Первушин, организатор российских образовательных конференций «Marketing. Edutainment. Humor» Арсений Ашомко, твиттер-продюсер Анатолий Капустин и заведующая кафедрой философии образования МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Брызгалина. Кстати, организаторы смены выложили записи этих лекций в сеть — выступления спикеров могут увидеть все желающие.

Фото vk.com: Кто сказал, что дискретная математика — это скучно?

Среди спикеров также выступила и депутат Государственной Думы России Алена Аршинова, поднявшая вопрос о целесообразности обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Общественное обсуждение вопроса продолжается.

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА, мама одного из участников:
— ЧувГУ — лучший! Ваш проект «ЧувГУгол» — супер! Ребятам нравится! Моему сыну в том числе! Спасибо вам за предоставленную нашим детям возможность провести каникулы с пользой и интересно. Удачи вам!
Фото vk.com: Антон Первушин рассказал ребятам о перспективах космических исследований.

В день сдачи норм ГТО в «Солнышке» давали мастер-классы сборная ЧувГУ по чирлидингу «Power», к слову, действующие чемпионы России в своей дисциплине, резиденты Дома научной коллаборации университета из шахматного клуба «Дебют», в числе воспитанников которого несколько действующих победителей первенств Чувашии, и представители спортклуба университета.

Одним из самых запоминающихся моментов всей смены стало празднование Дня народного единства. Тогда участники устроили массовый танец перед корпусом «Г» ЧувГУ под песню «Я, ты, он, она — вместе целая страна». Видео флешмоба уже набрало больше 16 тысяч просмотров.

Кстати, в тот же день туристический проект «Городские легенды» (лауреат Всероссийского туристского конкурса «Маршрут года», проводимого под эгидой Ростуризма) организовал для ребят большую экскурсию по городу Чебоксары с погружением в его историю.

ИВАН ВОЛЬСКИЙ, участник:
— Спасибо организаторам за предоставленную возможность посетить лагерь, это площадка для получения новых знаний, саморазвития, поиска новых друзей.

7 ноября состоялась защита проектов. Большинство из них были посвящены сокращению финансовых, временных и материальных издержек на предприятиях при помощи современных технологий.

Но подводя итоги, важно помнить изначальные цели проекта — победа в нем не является самоцелью. Гораздо важнее было привить участникам чувство общности и возможности влиять на окружающую технологическую действительность. Судя по обратной связи, первая волна сообщества молодых талантливых физиков, математиков и информатиков готова к технологическим вызовам времени.

Фото vk.com: Оказывается, «ЧувГУгол» — это еще и торт.

Реализация проекта «Кампус молодежных инноваций» в Чувашии силами Чувашского госуниверситета будет продолжена. О следующей смене мы сообщим позднее.

И напомним для самых невнимательных: слово «ЧувГУгол» происходит от аббревиатуры «ЧувГУ» и математического термина «гугол» — единицы со ста нулями. А значит, и название смены произносится с ударением на последнем слоге.

Фото vk.com: Коллективный дух — главное достижение смены.

Опубликовано: 19 ноября 2019 г.


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