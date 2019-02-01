«ЧувГУгол» собирает таланты

Есть кому принять технологические вызовы времени!

Осенняя смена по дискретной математике, физике и информатике «ЧувГУгол», проводившаяся Чувашским госуниверситетом в рамках федерального проекта «Кампус молодежных инноваций» нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», завершилась.

Восстановим хронологию событий и поделимся интересными деталями, которые вы могли пропустить.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ректор ЧувГУ: — «ЧувГУгол» был призван обучать не только резидентов, но и нас, университет. Мы, как правило, работаем с людьми взрослыми, совершеннолетними — со студентами. Опыт работы со школьниками с привлечением работодателей для нас абсолютно новая компетенция, и профессора, доценты, молодые преподаватели, студенты сами учились методикам работы с детьми. Мы в этом преуспели, и это очень ценный багаж опыта. Я рад буду видеть всех участников проекта в нашем университете в качестве обучающихся. Мы вместе будем строить вашу карьеру, сделаем все, чтобы вы стали классными специалистами.

Результаты грантового конкурса Минпросвещения России на право присоединения к «Кампусу молодежных инноваций» были объявлены в Краснодаре еще весной. Три десятка проектов из регионов страны были выбраны в качестве участников пилотной волны. В их числе была заявка Чувашского госуниверситета под названием «ЧувГУгол». Ключевая цель — создание сообщества талантливых молодых людей, увлекающихся точными науками, и условий, в которых ребята смогли бы проявить себя в практикоориентированных обстоятельствах.

ОЛЬГА ИВАНОВА, мама одного из участников: — Сын в восторге, а когда их команда выиграла, вечером раздался звонок, и он дрожащим голосом сказал: «Мам, ты представляешь, мы выиграли, мы первые! А еще я еду в Иннополис! «ЧувГУгол» — дорога в будущее!» Это для нынешнего подростка значит обрести силу, уверенность, возможность завести новых друзей! Вам только удачи и достижения всех высот во всех номинациях!

В сентябре преподаватели и волонтеры ЧувГУ провели отборочную олимпиаду во всех муниципалитетах Чувашии и близлежащих регионах. Кроме того, в отбор включились севастопольский «Кванториум» и гимназии из белорусского Витебска.

В итоге из 2400 участников олимпиады были отобраны 300 школьников, которых и пригласили на профильную смену. 15 из них — представители Беларуси.

За две недели смены 30 проектных команд, на которые поделили всех «чувгугольцев», должны были разработать решения для кейсов, заданных им ведущими предприятиями республики.

Для этого участники, во-первых, посещали эти компании с экскурсиями и пробовали себя в роли настоящих инженеров, проектировщиков и программистов на местах.

АННА КУЗЬМИНА, мама одного из участников: — Хочется выразить огромную благодарность всей большой команде «ЧувГУгол». Вы сделали осенние каникулы наших детей незабываемыми. Столько полезной, интересной и нужной информации они узнали, сколько интересных мест и предприятий посетили, познакомились с удивительными и разными людьми. Мой сын просто в восторге! Целый день рассказывает о лагере, о мероприятиях и новых друзьях. Спасибо вам большое!

Во-вторых, ежедневно занимались в учебных лабораториях университета с преподавателями на пяти технических факультетах ЧувГУ: на факультете информатики и вычислительной техники, на факультете прикладной математики, физики и информационных технологий, на факультете радиоэлектроники и автоматики, на факультете энергетики и электротехники и на машиностроительном факультете.

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА, мама одного из участников: — От имени нашей семьи и всех наших родственников хотим передать слова благодарности всем организаторам и вдохновителям проекта «ЧувГУгол» за ваш бесценный труд! Проект очень нравится детям! Все родители рады за них, что попали в эту волну! Вся наша родня следит за новостями из лагеря «Солнышко». День начинается и заканчивается с посещения группы «ЧувГУгол» ВКонтакте. Проект важен для будущего России! Виват, ЧГУ!

В-третьих, сопровождение проектов курировали тьюторы — студенты ЧувГУ, зарекомендовавшие себя в качестве перспективных и талантливых инженеров и программистов. К примеру, с ребятами работала семикратная чемпионка Чувашии по авиамодельному спорту, член сборной России и студентка машфака Полина Зиновьева.

В самом лагере «Солнышко», где жили участники смены, с ними работали вожатые из педагогических отрядов Чувашского госуниверситета. Многие из них каждое лето работают в самых известных детских оздоровительных лагерях Черноморского побережья России.

В числе федеральных экспертов, выступивших на «ЧувГУгол», — писатель-фантаст, лауреат множества российских премий среди авторов научно-популярного жанра Антон Первушин, организатор российских образовательных конференций «Marketing. Edutainment. Humor» Арсений Ашомко, твиттер-продюсер Анатолий Капустин и заведующая кафедрой философии образования МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Брызгалина. Кстати, организаторы смены выложили записи этих лекций в сеть — выступления спикеров могут увидеть все желающие.

Среди спикеров также выступила и депутат Государственной Думы России Алена Аршинова, поднявшая вопрос о целесообразности обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Общественное обсуждение вопроса продолжается.

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА, мама одного из участников: — ЧувГУ — лучший! Ваш проект «ЧувГУгол» — супер! Ребятам нравится! Моему сыну в том числе! Спасибо вам за предоставленную нашим детям возможность провести каникулы с пользой и интересно. Удачи вам!

В день сдачи норм ГТО в «Солнышке» давали мастер-классы сборная ЧувГУ по чирлидингу «Power», к слову, действующие чемпионы России в своей дисциплине, резиденты Дома научной коллаборации университета из шахматного клуба «Дебют», в числе воспитанников которого несколько действующих победителей первенств Чувашии, и представители спортклуба университета.

Одним из самых запоминающихся моментов всей смены стало празднование Дня народного единства. Тогда участники устроили массовый танец перед корпусом «Г» ЧувГУ под песню «Я, ты, он, она — вместе целая страна». Видео флешмоба уже набрало больше 16 тысяч просмотров.

Кстати, в тот же день туристический проект «Городские легенды» (лауреат Всероссийского туристского конкурса «Маршрут года», проводимого под эгидой Ростуризма) организовал для ребят большую экскурсию по городу Чебоксары с погружением в его историю.

ИВАН ВОЛЬСКИЙ, участник: — Спасибо организаторам за предоставленную возможность посетить лагерь, это площадка для получения новых знаний, саморазвития, поиска новых друзей.

7 ноября состоялась защита проектов. Большинство из них были посвящены сокращению финансовых, временных и материальных издержек на предприятиях при помощи современных технологий.

Но подводя итоги, важно помнить изначальные цели проекта — победа в нем не является самоцелью. Гораздо важнее было привить участникам чувство общности и возможности влиять на окружающую технологическую действительность. Судя по обратной связи, первая волна сообщества молодых талантливых физиков, математиков и информатиков готова к технологическим вызовам времени.

Реализация проекта «Кампус молодежных инноваций» в Чувашии силами Чувашского госуниверситета будет продолжена. О следующей смене мы сообщим позднее.

И напомним для самых невнимательных: слово «ЧувГУгол» происходит от аббревиатуры «ЧувГУ» и математического термина «гугол» — единицы со ста нулями. А значит, и название смены произносится с ударением на последнем слоге.

Фото vk.com: Коллективный дух — главное достижение смены.