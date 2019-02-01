Чувашский филиал Россельхозбанка предлагает вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» выбрать комфортный порядок страховых выплат 

С целью обеспечения комфортного процесса осуществления страховых выплат Чувашский филиал Россельхозбанка предлагает вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» выбрать удобное время получения денежных средств, зарегистрировавшись в графике обслуживания и подав заявку:

1) через электронную почту ASV@chuvashia.rshb.ru;

2) по телефонам в Чебоксарах: (8352) 30-90-60, 30-90-68, 30-90-53, 30-90-91.

Заявки будут приниматься с 08-00 до 18-00 в рабочие дни (пн-пт) с 18.11.2019 г. При обращении необходимо указать ФИО, мобильный телефон, офис обслуживания (из прилагаемого ниже списка).

Все страховые выплаты вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» будут произведены в установленном законом порядке.

Адреса офисов Чувашского РФ АО «Россельхозбанк», где будут производиться выплаты страхового возмещения, и телефоны для связи: