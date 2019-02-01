Чувашский филиал Россельхозбанка предлагает вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» выбрать комфортный порядок страховых выплат 

С целью обеспечения комфортного процесса осуществления страховых выплат Чувашский филиал Россельхозбанка предлагает вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» выбрать удобное время получения денежных средств, зарегистрировавшись в графике обслуживания и подав заявку:
1) через электронную почту ASV@chuvashia.rshb.ru;
2) по телефонам в Чебоксарах: (8352) 30-90-60, 30-90-68, 30-90-53, 30-90-91.
Заявки будут приниматься с 08-00 до 18-00 в рабочие дни (пн-пт) с 18.11.2019 г. При обращении необходимо указать ФИО, мобильный телефон, офис обслуживания (из прилагаемого ниже списка).
Все страховые выплаты вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» будут произведены в установленном законом порядке.
Адреса офисов Чувашского РФ АО «Россельхозбанк», где будут производиться выплаты страхового возмещения, и телефоны для связи:
- Чувашский РФ АО «Россельхозбанк» — г. Чебоксары, Президентский б-р, д.31. Тел.: (8352) 30-90-60
- Дополнительный офис №3349/11/01 — г. Чебоксары, Московский пр-т, д 34/2. Тел.: (8352) 58-80-70
- Дополнительный офис №3349/11/2 — г. Чебоксары, пр-т 9-й Пятилетки, д 5 . п.3 (мини-офис). Тел.: (8352) 50-01-48
- Дополнительный офис №3349/11/1 — г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.56. Тел.: (8352) 75-28-26
- Дополнительный офис №3349/11/02 — г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.34. Тел.: (83533) 2-36-24
- Дополнительный офис №3349/11/03 — с. Батырево, пр. Ленина, д.20Б. Тел.: (83532) 5-04-40
- Дополнительный офис №3349/11/19 — г. Алатырь, ул. Ленина, д. 71. Тел.: (83531) 2-51-58
- Дополнительный офис №3349/11/06 — п. Кугеси, ул. Советская, д.19. Тел.: (83540) 2-32-33
- Дополнительный офис №3349/11/13 — г. Цивильск, ул. Николаева, д.6А. Тел.: (83545) 2-11-57
- Дополнительный офис №3349/11/10 — с. Моргауши, ул. Мира, д. 5. Тел.: (83541) 6-22-15
- Дополнительный офис №3349/11/05 — с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 29. Тел.: (83530) 2-12-75