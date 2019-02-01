«ЭнергосбыТ Плюс» в Марий Эл и Чувашии дает старт акции «В Новый год – без долгов!»

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» с 14 ноября 2019 года объявляет о начале традиционной акции для своих клиентов – «В Новый год — без долгов!». Победители получат подарки из числа бытовой техники. Приятный бонус этого года – списание пени за просроченные платежи.

Для участия в акции необходимо до конца декабря текущего года погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы и внести досрочный платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом-извещением. Клиенты, выполнившие данные условия, автоматически станут участниками розыгрыша ценных призов.

Проведение розыгрыша запланировано на февраль 2020 года. Итоги будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте организатора.

Отметим, что «В Новый год – без долгов!» проводится компанией во всех регионах присутствия «ЭнергосбыТ Плюс». Главная задача мероприятия – поощрить добросовестных и ответственных клиентов, ежемесячно своевременно и в полном объеме оплачивающих услуги теплоснабжения. Стать участниками акции могут все физические лица-потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, находящиеся на обслуживании в филиале Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Подробности акции можно узнать по телефонам:

для клиентов г. Чебоксары — 8 (8352) 36-73-28;

для клиентов г. Новочебоксарск — 8 (8352) 76-50-39;

для клиентов г. Йошкар-Олы — 8 (8362) 23-27-44.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.