Заслон контрафакту и фальсификату

Предпринимаемые меры против производства и распространения контрафактной продукции приносят очевидные результаты. В итоге растет уверенность добросовестных производителей в том, что их интересы защищены. Об этом заявил Глава республики Михаил Игнатьев на состоявшемся сегодня заседании республиканской Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Обсуждалась ситуация в машиностроительном комплексе, на рынке горюче-смазочных материалов. А также противодействие обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. С докладами выступили руководители профильных ведомств и надзорных органов, представители правоохранительных органов и служб безопасности ряда предприятий.

По данным министра экономического развития, промышленности и торговли Павла Иванова, фактов серийного выпуска поддельной продукции в регионе не имеется. Однако вскрыты случаи производства контрафактных изделий, подменяющих продукцию концерна «Тракторные заводы». Что касается лекарств, то тут, по данным вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Викторова, подобные случаи большая редкость.

Подробности – в следующем номере «СЧ».