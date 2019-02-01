Вышла книга об истории Чувашии

В Чувашском книжном издательстве вышла в свет книга «Краткая история Чувашии и чувашского народа», посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области. В отличие от остальной научной литературы об истории народа региона, этот труд адресован учителям, старшеклассникам, студентам, краеведам, интересующимся историей республики.

Книга, подготовленная Чувашским государственным институтом гуманитарных наук под редакторством

Т.Н. Таймасовой и В.В. Степанова, охватывает чувашскую историю от древности до современности. В работе авторы использовали не только научную и учебную литературу, но и неопубликованные исторические источники. В книге впервые обобщены материалы новейшей историографии. Есть в ней и раздел, посвященный дискуссионным вопросам чувашской истории, а также словарь терминов и устаревших слов.