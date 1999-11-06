Будни милиции, первый троллейбус и возвращение козы

История республики на страницах «СЧ»

50 лет назад — 6 ноября 1969 года

В этом году в Новочебоксарске полностью введен в эксплуатацию больничный городок на 480 коек. Многочисленные лечебные кабинеты оснащены новейшим оборудованием.

На снимке: идет операция. Оперирует хирург Рем Разумов. Фото В. Шемарова.

56 лет назад — 10 ноября 1963 года

В День советской милиции газета рассказывает о работе сотрудников детской комнаты милиции. С чем им приходится сталкиваться?

«Костику два с половиной года. Он гулял по Красной площади. Интересно: машины, люди, светофор. Его оставили одного около дома, стало скучно, и он пришел сюда. Замерзшего, забрызганного привели его в детскую комнату милиции. Отогрели, умыли, дали игрушки, а часа через два встретился он здесь со своей мамой.

Такие встречи в детской комнате милиции нередки. Случается, еще оставляют без присмотра малышей. Антонина Владимировна Сорокина, возвращаясь из бани, потеряла дочку двух с половиной лет прямо на глазах: отошла к буфету, а девочка пошла домой, но в обратную сторону, не по тротуару, а по дороге. Почти из-под машины на ул. Ярославской выхватила ее работница Чувашпотребсоюза тов. Е. Аментьева и доставила в детскую комнату.

…13-летнего Юрия Казакова из Вурнар одолела страсть к путешествиям. Он приехал в Чебоксары посмотреть город, покататься в автобусах. Деньги, что были, истратил на мороженое. Узнав, что есть автобус без кондуктора, катался без билета. Заметив его бесцельное катание, гражданин Остриков привел его в детскую комнату. <…>

У детской комнаты много друзей. Более 150 студентов педагогического института, учащиеся торгово-кулинарной школы технического училища № 8 активно помогают во всех делах».

40 лет назад — 13 ноября 1979 года

Ночной телефонный звонок поднял капитана милиции Канашского ГУВД Анатолия Иванова с постели. Говорил оперативный дежурный отдела милиции: «На твоем участке ранили ножом человека…»

«Участковый помчался в больницу, но потерпевший потерял сознание. К счастью, удалось разыскать свидетелей преступления. Они помогли Иванову составить словесный портрет хулигана.

Сотрудник милиции по картотеке установил разыскиваемого. Но дома того не оказалось. Иванов увидел его в привокзальном буфете. Помочь задержать нарушителя участковый попросил постового милиционера. Увидев человека в милицейской форме, преступник перепрыгнул через прилавок и бросился к двери. Но маневр не удался. У выхода беглеца ждал Иванов: все было предусмотрено заранее.

Так, благодаря неотложным мерам, принятым участковым инспектором А. Ивановым, преступник был задержан в течение нескольких часов.

А. Мокин, лейтенант милиции».

30 лет назад — 7 ноября 1989 года

Чебоксарскому троллейбусу исполнилось 25 лет. Ровно четверть века назад, сразу после ноябрьской демонстрации, по городу пошли первые троллейбусы. В память о том дне корреспондент газеты О. Борисова вместе с ветераном троллейбусного управления Н.И. Михайловым проехали по тому же маршруту: «Автовокзал — Красная площадь». Николай Иванович поделился своими воспоминаниями.

«В тот день на троллейбусах не ездили — катались. <…> Пассажиры по нескольку кругов вместе со мной делали, кружили от кольца до кольца. На остановках редко кто выходил, в основном — входили. Песни пели всю дорогу — сначала без музыки, а потом и гармошка откуда-то взялась. Да что там пели-плясали в салоне… <…>

Помню, контора управления находилась тогда возле Волги, на Красной площади. Заявлений от желающих стать водителями троллейбуса было очень много, так что даже конкурс устраивали. А учились мы в Горьком, там и экзамены сдавали».

20 лет назад — 6 ноября 1999 года

У бабы Зины из Мариинского Посада пропала коза-кормилица. Тяжело переживала бабуля: как теперь жить без молока?

«Нежданно-негаданно к ней во двор пришла другая коза. Бабуля ее выгоняет, а она обратно просится. Для пропавшей кормов заготовлено было достаточно, вот «гостья» и содержится на них. У бабы Зины на столе опять молоко появилось. Но она, понимая, что у козочки есть хозяин, беспокоится, как бы не обвинили старую женщину в чем-то нехорошем. Обращалась ко всем: помогите найти хозяина. Пока тишина».

Спустя неделю «СЧ» напечатала продолжение этой истории. У заблудившейся козы нашелся хозяин.

«После появления информации в газете 74-летнюю Зинаиду Михайловну Багрову разыскал 75-летний Василий Андреевич Андреев. Это у него пропала коза-кормилица и приютилась у бабы Зины. Дед, живущий в другом конце города, безуспешно искал козу и уже потерял было надежду. Сцена их встречи выглядела почти как в кино. От нахлынувших чувств пенсионеры смеялись и плакали, между ними тыкалась мордочкой любимая коза и радостно блеяла…»