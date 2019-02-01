Состоялась рабочая поездка Главы Чувашии в Алатырь

От дорог до больниц

Дороги, дворы, ремонт в больнице и оснащение колледжа — по такому маршруту в среду совершил рабочую поездку в Алатырь Глава Чувашии. Объекты преображаются в рамках национальных проектов, и Михаила Игнатьева интересовало, как в самом южном городе республики справляются с их выполнением.

Мелочей не бывает

Ровный асфальт и тротуарная дорожка теперь радуют жителей улицы Грибоедова, застроенной аккуратными одноэтажными домами. В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» здесь привели в порядок участок длиной 700 метров. К дорожному полотну на проезжей части у руководителя региона вопросов не было, а вот про качество асфальта на тротуаре и городские власти, и подрядную организацию спросил строго. «Мы местные, если что, поправим, гарантия пять лет», — отозвался представитель подрядчика.

«А что с уличным освещением?» — также поинтересовался Михаил Игнатьев, заметив, что оно нуждается в модернизации. На что глава администрации Алатыря Владимир Степанов ответил: проект уже есть, к работам в городе планируют приступить в течение 2020 года. Не ускользнула от глаз руководителя и другая деталь — непокрашенные газовые трубы вдоль улицы. Городские чиновники пообещали привести и их в порядок.

Свежеуложенным асфальтом встретила улица Кленовая — здесь построили новую дорогу, ведущую к индустриальному парку города. Работы над ней начались еще в прошлом году. А в этом по Кленовой проложили подъездные пути протяженностью чуть более 700 метров. Трассу Глава Чувашии оценил хорошо, но состояние прилегающей территории подверг резкой критике. Покосившиеся деревянные сараи с дырявыми крышами, заброшенные ветхие строения, аварийные дома, хлам вдоль дорог не красят городскую улицу. «В течение какого срока разберетесь с этим безобразием?» — спросил Михаил Игнатьев городских руководителей. «Один месяц», — ответили местные власти, добавив, что с собственниками заброшенных построек, бывает, сложно найти общий язык.

В целом, отметили во время рабочей поездки, на дорожное хозяйство Алатыря в 2019 году из Дорожного фонда Чувашии предусмотрено более 105 млн рублей. В этом году, помимо улицы Грибоедова, ремонта дождались участки автодорог по улицам Московская, Сурский тракт и Юбилейная.

Двор — дело общее

Яркая детская площадка с песчаным покрытием вот уже несколько месяцев украшает двор небольшой пятиэтажки по улице Березовой. Современные качели, горки, карусели общей стоимостью более 450 тыс. рублей появились благодаря участию жильцов в республиканской программе инициативного бюджетирования. Удобную игровую зону алатырцы создавали дружно — почти треть суммы (более 113 тыс. рублей) собрали собственники квартир.

«Жители дома наряду с бюджетными инвестициями вложили свои личные средства и оборудовали целую игровую площадку. Это не такой большой проект, но территория перед домом теперь приносит радость горожанам», — отметил Михаил Игнатьев, подчеркнув, что в Чувашии до конца этого года будет реализовано более 600 проектов, основанных на инициативах граждан. В Алатыре, например, сейчас идут работы по претворению в жизнь четырех таких проектов на общую сумму 1,5 млн рублей. Всего же в 2019 году по различным программам Минтранса, Минстроя и Минсельхоза в старинном городке планируют благоустроить восемь дворовых территорий и одно общественное пространство — спортивно-игровую площадку на территории стадиона «Спутник».

Похвалив за инициативу с детской площадкой, Михаил Игнатьев в то же время заметил, что жильцам близлежащих домов еще есть над чем поработать. Так, вплотную к каруселям в несколько рядов прямо на газоне паркуются местные автолюбители, изрядно его «перепахав». Места у дома достаточно, так что следующим шагом должно стать создание благоустроенной парковки. Главе Алатыря Николаю Зайкину и главе администрации Владимиру Степанову руководитель республики предложил подумать над разработкой в городе стандартов обустройства дворовых территорий с обязательной парковкой.

Ну а журналистам показалось странным расположение буквально в метре от места, где играют дети, алкомаркета. Лавочки на детской площадке стоят аккурат у входа в магазин…

Появление Главы республики в алатырском дворе мгновенно переросло в обсуждение волнующих жителей города проблем. Алатырцы спешили поделиться наболевшим: просили разобраться с закрытием медпункта в селе Гарт соседнего Порецкого района и отменой автобусного сообщения с деревней Ивлеи. Глава республики тут же брал проблемы на карандаш, а по отдельным вопросам прямо в ходе поездки созванивался с руководителями профильных министерств.

Поликлиника к Новому году

В конце декабря в Алатыре ждут открытия после капремонта еще одного важного социального объекта — детской поликлиники Центральной районной больницы Алатырского района. Медучреждение обновляют в рамках нацпроекта «Здравоохранение», с тем, как движется ремонт, Михаил Игнатьев знакомится в каждый свой приезд в Алатырь. По словам главного врача больницы Наталии Минибаевой, строительные работы практически завершены: подрядчик ведет внутреннюю и наружную отделку, одновременно идут закупки мебели и оборудования. К сроку, 20 декабря, подрядчик обязуется успеть. «Никакого срыва быть не должно», — предупредил Глава Чувашии. А осмотрев этажи, добавил: темпы ремонтных работ сбавлять нельзя.

Как доложила главврач, детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Сейчас маленьких пациентов принимают в помещении педиатрического отделения, а чтобы медпомощь получило как можно больше детей, специалисты выезжают в сельские населенные пункты. Поинтересовался руководитель региона кадрами, наличием оборудования, доставкой пациентов в случае необходимости в республиканские медучреждения. Как рассказала Наталия Минибаева, в этом году в больницу пришли врач-кардиолог и врач-терапевт, в следующем ожидают еще трех специалистов. А на случай, если потребуется срочная транспортировка больных в Чебоксары, отработан порядок маршрутизации пациентов, поэтому трудностей с их доставкой в столицу нет. Ежегодно поступает и новое медицинское оборудование.

По стандартам WorldSkills

Посещение Алатырского технологического колледжа пришлось на учебные пары. В обновленных аудиториях молодые алатырцы и жители ближайших районов постигали рабочие профессии. Помимо привычных поваров-кондитеров, портных, парикмахеров, сварщиков, отделочников, автомехаников, с этого года в учебном заведении начали готовить специалистов по банковскому делу, а годом ранее открыли такую востребованную сейчас специальность, как мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Заметно похорошел и сам колледж: на капремонт здания было направлено 5,1 млн рублей, а на оснащение оборудованием — 2,4 млн рублей. И теперь, как сообщил директор Владимир Косолапенков, мастерские и лаборатории колледжа полностью соответствуют современным стандартам и позволяют студентам показывать свой уровень на чемпионате рабочих профессий WorldSkills.

Впрочем, изменился не только колледж, но и территория рядом с ним. У входа в учебное заведение разбили уютный скверик с цветниками, скамейками и арт-объектом «Я люблю АТК».

В завершение поездки Михаил Игнатьев подвел финансовые итоги муниципалитета. Так, на совещании в городской администрации было отмечено, что Алатырь за последние годы получил огромную поддержку из регионального бюджета. Объем межбюджетных трансфертов, направленных городу в 2018 году, составил 366,8 млн рублей, в 2019 году — 546,8 млн рублей. «Дополнительные средства будем выделять в последующем и на дорожное хозяйство, и на благоустройство территорий, и на другие направления», — подытожил Глава республики.