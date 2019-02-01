735 тысяч исполнительных производств находится у судебных приставов Чувашии

Не все должники вовремя платят по образовавшимся счетам, немало и тех, кто вообще пытается избежать финансовых трат в пользу взыскателей, даже по судебным решениям. И тут, как мы знаем, к делу подключаются судебные приставы.

Миллионы в пользу детей

В нынешнем году по итогам девяти месяцев в Управлении службы судебных приставов по Чувашии находилось около 735 тысяч исполнительных производств. Причем отмечается рост поступления документов на принудительное исполнение — почти на 10% к аналогичному периоду прошлого года.

В основном это обусловлено тем, что увеличилось поступление документов о взыскании административных штрафов в сфере дорожного движения и судебных актов, в том числе по коммунальным и кредитным долгам, сообщил на недавней пресс-конференции руководитель Управления УФССП по Чувашии Анвар Закиров. За указанный период взыскано почти 4,3 млрд рублей, то есть один судебный пристав-исполнитель взыскал порядка 15 млн рублей.

Свыше 128 млн рублей взыскано в пользу детей с должников по алиментам. И в большинстве случаев отнюдь не по доброму согласию со стороны неплательщиков. Приставы применяют к ним широкий спектр мер принуждения — от обращения взыскания на зарплату до привлечения к уголовной ответственности. На 1 октября почти 1900 должников этой категории ограничены в правах на управление транспортом до момента полного погашения задолженности. Около 5 тысяч ограничены в праве выезда за пределы РФ, 1100 привлечены к административной ответственности, возбуждено 550 уголовных дел.

«Если долго не удается найти алиментщика, объявляем исполнительный розыск. Если и он не дал результатов, рекомендуем взыскателю обратиться в суд для признания должника безвестно отсутствующим, что дает право его ребенку получить пенсию по потере кормильца», — рассказал главный судебный пристав. Кроме того, с должниками проводится профилактическая работа совместно с другими ведомствами, отслеживаются варианты их трудоустройства. С начала года количество исполнительных производств о взыскании алиментов сократилось на 1,5% и на сегодняшний день составило 7 тысяч производств. А долги у нерадивых пап и мам накапливаются немалые. К примеру, недавно прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Урмарского района, который задолжал своему ребенку свыше 762 тысяч рублей.

И техника ловит должников

В этом году в Чувашии для взыскания долгов впервые использовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Проверить его возможности в ходе рейдов для начала решили на территории Чебоксар. «Этот комплекс действительно оказался классным помощником по взысканию долгов?» — поинтересовались журналисты.

Как выяснилось, проверка возможностей «Дорожного пристава» прошла успешно. Этот комплекс сканирует номера машин, движущихся даже со скоростью до 270 км/час и «пробивает» их по заданным пользователем базам данных (устройство способно сканировать сразу несколько полос движения автотранспорта). При обнаружении у владельца машины долгов инспектор ГИБДД останавливает ее. Далее судебные приставы взыскивают с неплательщика задолженность, вручают ему квитанцию или постановление суда либо накладывают арест на имущество должника.

«Только за две недели работы с помощью «Дорожного пристава» удалось взыскать около 8,5 млн рублей (6,5 из которых взыскано на месте) и наложить арест на 121 автомашину», — привел впечатляющие цифры главный судебный пристав. По его словам, поскольку Чувашия территориально компактная, не исключено, что упомянутый «Дорожный пристав» будет использоваться и в других городах и районах.