За самовольное подключение к газопроводу — уголовная ответственность

В Батыревском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за самовольное подключение к газопроводу, его фигурантом стал житель села Сугуты.

Установлено, что в прошлом году работники газовой службы отключили подачу газа в жилой дом должника. Однако сельчанин самостоятельно подключился к газопроводу и самовольно возобновил подачу газа в дом, за что в ноябре 2018 года решением суда был привлечен к административной ответственности.

Весной нынешнего года газовики вновь отключили газ в доме должника. И вновь сельчанин устроил «самоволку»… Между тем действующим уголовным законодательством, с учетом возможных негативных последствий, за повторное незаконное подключение к газопроводу предусмотрена уголовная ответственность. По материалам прокурорской проверки МО МВД России «Батыревский» возбудил уголовное дело по факту самовольного подключения к газопроводу, «совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».