Любовь к земле и делу — от отца к сыну

Больше чем сто учителей…

Руководитель агрофирмы «Санары» Вурнарского района Андрей Петров в качестве генерального директора дебютировал лишь в этом году. Хотя в сельском хозяйстве он специалист со стажем. На возглавляемом им предприятии он работает свыше 15 лет. И о своем хозяйстве знает все до мелочей. Выпускник Чувашской сельхозакадемии, он строго следит за любыми новинками в сельском хозяйстве, а лучшие постоянно применяет на практике.

Например, здесь несколько лет тому назад одними из первых в Чувашии начали применять технологию прямого посева. Она позволяет при различных погодных условиях собирать оптимальный урожай с наименьшими затратами. В основе лежит отказ от вспашки. Зерна ложатся в «неподготовленную» землю. Урожай собирают, и тут же проводят сев. «Результаты не хуже, чем при традиционном способе, но существенно экономятся горюче-смазочные материалы, ресурс техники увеличивается, а это тоже очень важно», — считает Андрей Робертович. В этом году бункерный вес зерновых культур составил свыше 45 центнеров с гектара.

Сейчас такая технология применяется на 1454 гектарах пашни. И фактически на предприятии сегодня нет нехватки механизаторов и не нужно много техники. При этом автопарк обновляется регулярно. Нынче на предприятии купили современную сеялку для прямого посева. Использование при ее заправке манипулятора значительно сокращает трудовые ресурсы. Сейчас на предприятии достаточно 40 человек.

По словам Андрея Робертовича, на предприятии выращивают в основном элитные семена. На полях агрофирмы уже давно можно встретить пшеницу, ячмень, горох, горчицу… За ними в Чувашию приезжают предприниматели из Московской, Кировской областей и других уголков страны. А вот привычный для хозяйства картофель мы нынче не увидели. «Картофель стало нерентабельно сажать, — признался Андрей Петров. — Посоветовавшись с учредителями, с отцом, решили в этом году от него отказаться».

Кстати, говоря об отце, нужно отметить, что именно благодаря ему, известному аграрию республики Роберту Петрову, Андрей Робертович пришел в сельское хозяйство и продолжил крепкую аграрную династию, заменив его на должности генерального директора агрофирмы «Санары». У него же много перенял. «Как-то еще в школе услышал фразу: «Один отец значит больше, чем сто учителей», и я с каждым днем в этом все больше и больше убеждаюсь», — завершил он.

Фото Светланы Чикмяковой: В сезон полевых работ Андрея Петрова (в центре) всегда можно встретить на поле.