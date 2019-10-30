Поздравление Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Днем народного единства

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник олицетворяет сплоченность нашего народа, его любовь к своей Родине, готовность к самопожертвованию во имя ее могущества и процветания. Во все времена именно благодаря единству и взаимной выручке достигались успехи и на ратном поле, и в мирном труде.

Гордость за свою страну, патриотизм, честное служение идеалам справедливости, добра и мира объединяют нас и сегодня. На земле Чувашии в мире и согласии живут представители разных национальностей, этнических групп и религиозных конфессий. Наша государственная политика направлена на сохранение, укрепление и дальнейшее развитие их древней и самобытной культуры, языка, уникальных традиций и обычаев.

Сохранение стабильности и согласия в обществе во многом зависит и от каждого из нас, от нашей ответственной гражданской позиции, от уважения друг к другу. С каждым днем благодаря совместному созидательному труду наша республика становится краше, наращивается ее экономический потенциал, развивается социальная сфера, повышаются качество и уровень жизни. В этом — заслуга каждого жителя Чувашии и залог стабильности, благополучия нашего общества, счастливого будущего наших детей!

Пусть наше единство и дальше помогает нам умножать достижения в науке, культуре, экономике, спорте, вдохновляет на новые победы!

Желаю всем крепкого здоровья, добра, счастья, благополучия и успехов во благо нашей любимой Чувашии и всей страны!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев