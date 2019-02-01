Талантливые школьники приехали в Чувашию на профильную смену «ЧувГУгол»

Цифровые каникулы

«ЧувГУгол» — так с прозрачным намеком на высокие технологии называется выездная смена для талантливых школьников, которую Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова проводит с 26 октября по 8 ноября. Это часть первой волны создания всероссийской сети сезонных профильных лагерей «Кампус молодежных инноваций» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Минпросвещения России, нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика».

«Первопроходцами» стали три сотни школьников — победители специальной отборочной олимпиады, в которой приняли участие 2400 учеников 8-11 классов из Чувашии, Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской и Ульяновской областей. 15 школьников приехали из Беларуси. Все они проведут две осенние недели в детском оздоровительном лагере «Солнышко» на берегу Волги.

Скучно точно не будет — ребят не собираются загружать школьными предметами еще и в каникулы. Главная цель — познакомить их с теми задачами, которые сегодня решаются на действующих высокотехнологичных производствах, и показать, как можно на практике применить уже полученные ими знания. Поэтому партнерами смены выступают крупнейшие предприятия Чувашии.

Цифра: Более 150 тыс. школьников по всей России охватит сеть сезонных профильных лагерей «Кампуса молодежных инноваций» к 2024 году

Занятия проводят преподаватели пяти технических факультетов Чувашского госуниверситета и приглашенные эксперты, среди которых, например, завкафедрой философии образования МГУ имени Ломоносова Елена Брызгалина, писатель-фантаст Антон Первушин, экс-директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко.

На состоявшейся на днях пресс-конференции ректор ЧГУ Андрей Александров признался: «Для нас это важный опыт. Не скажу, что первый, но все-таки профильная смена имеет свои специфические задачи: за короткий период сделать из совершенно незнакомых друг другу ребят проектную команду и создать успешные практики.

Заниматься они будут в тридцати лабораториях университета, уровень оснащения которых весьма высок. К примеру, лаборатория «Цифровая подстанция» аналогов в России не имеет».

Кстати, научить ребят работать в команде очень важно именно потому, что, по мнению экспертов, выпускники российских вузов часто не умеют этого делать даже при хорошей теоретической подготовке. Если кто-то думает, что IT-шник — это угрюмый одиночка, который по ночам пишет компьютерные программы, то он глубоко заблуждается. Чтобы стать успешным специалистом в этой отрасли, сегодня надо уметь работать в коллективе единомышленников: общаться, отстаивать свою точку зрения, доверять коллегам и отвечать за свои действия. Поэтому нынче так популярны хакатоны — технологические конкурсы для разработчиков, где команды «айтишников» работают над решением какой-нибудь задачи.

По словам заместителя министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Екатерины Грабко, «ЧувГУгол» — это первая ступень для того, чтобы наши выпускники в дальнейшем смогли участвовать в российских и международных IT-хакатонах. Кроме того, специалисты в области цифровых технологий нужны на каждом предприятии.

Именно поэтому был принят национальный проект «Цифровая экономика», в рамках которого сегодня ведется их подготовка. Согласно федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в рамках национального, к 2024 году должны быть обучены 800 тысяч специалистов с компетенциями в области цифровой экономики.

«Хочу поблагодарить наш университет, — сказал министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов.

— В последние годы он делает много не только для того, чтобы улучшить качество выпускников, создать современные лаборатории совместно со своими партнерами-работодателями, но и огромное внимание уделяет современному подходу к профориентационной работе: это и Малый физмат, и «Инженерные классы», открывается Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова. Думаю, это поможет выстроить правильную траекторию образования, начиная с детского сада и до вуза».

Уполномоченные представители Республики Беларусь, преподаватели витебских гимназий Наталия Егорова и Елена Глуховская тоже отметили серьезный подход к образованию, выстроенный в Чувашии. Перед подписанием соглашения о сотрудничестве в реализации совместных международных образовательных проектов Елена Глуховская рассказала, что в Витебске также проводят профильные смены, но делается это в самой гимназии, где она преподает информатику, и, конечно, такого размаха и глубины у них нет. Не исключено, что талантливые ребята, настроенные на получение хорошего высшего образования, приедут учиться в Чувашию.

Фото vk.com: Условия, в которых школьники решали бы реальные практические задачи для действующих предприятий, создаются впервые. Это позволит молодым талантам почувствовать себя в роли настоящих инженеров-электроэнергетиков и программистов.