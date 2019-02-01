В Чебоксарах открылась международная профильная смена одаренных детей «ЧувГУгол»

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Кроме школьников Чувашии в смене принимают участие старшеклассники из Нижегородской, Ульяновской областей, республик Мордовия, Марий Эл, Татарстан, а также 20 юных граждан Беларуси.

Чтобы приехать в Чебоксары, 300 отличников-олимпиадников прошли конкурсный отбор по математике, физике, информатике среди двух с половиной тысяч таких же способных сверстников. Организатором смены стал Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, выигравший грантовый конкурс Минпросвещения России. По словам ректора ЧГУ Андрея Александрова, профессорско-преподавательский состав не будет заниматься с детьми математикой или физикой. Их будут учить применять уже полученные знания на практике, работать в команде. Современным выпускникам вузов, как правило, хватает знаний, но катастрофически не хватает навыков командной работы. А работа в лабораториях университета поможет ребятам понять, для чего они учатся и как эти знания можно применить на производстве. Партнерами проекта стали ведущие предприятия электротехнического кластера республики.

 

Фото VOL.МЕДИА

Опубликовано: 29 октября 2019 г.


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