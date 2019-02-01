В Чувашии более трети архивных дел Росреестра переведены в электронную форму

Электронные документы удобнее бумажных

По данным Росреестра, из года в год количество регистрационных действий стабильно растет. А значит, увеличивается и объем документации, большая часть которой постоянного хранения. С учетом дефицита архивных ресурсов возникла острая необходимость в переводе правоустанавливающих документов в электронную форму.

К такой работе Управление Росреестра по Чувашии приступило еще в 2014 году. Толчком послужила Стратегия архивного хранения и перевода в электронную форму дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел, которая была утверждена приказом Росреестра 5 сентября 2014 года. Основная идея Стратегии – перевод бумажных документов в электронный вид и использование именно электронных архивных копий в работе органа регистрации.

Эта новация позволит не только освободить значительные площади от бумажной документации, но и усовершенствовать процедуру предоставления госуслуг в сфере постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности объектов недвижимости. Кроме того, закладывается основа для перехода регистрации на экстерриториальный принцип.

Для реализации Стратегии в Управлении Росреестра был разработан план-график работ. В нем предусмотрена оцифровка как вновь поступающих документов, так и ретроконверсия дел, которые находятся в архиве. С января по июль 2019 года в электронную форму переведено 37000 дел правоустанавливающих документов. Всего за неполные шесть лет было преобразовано в электронный формат 378560 дел, что составляет 37% от общего количества дел, находящихся на хранении в архиве управления. Работа выполняется на сканирующем устройстве, которое позволяет качественно оцифровывать ветхие документы и «кальки» без ущерба оригиналу.

«Как показывает практика, электронные архивы существенно ускоряют сроки проведения учетно-регистрационных процедур, – комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов. – Создание электронного архива способствует оперативному межведомственному взаимодействию и обслуживанию населения по экстерриториальному принципу. Работа по перекомплектованию и переводу в электронную форму дел правоустанавливающих документов в приоритете, поэтому будет проводиться на постоянной основе».