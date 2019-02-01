Парк Победы в Шихазанах обновится

Вчера в рамках рабочего визита в город Канаш, Канашский и Янтиковский районы Михаил Игнатьев в селе Шихазаны проинспектировал ход работ по благоустройству парка Победы, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Общественная территория обновляется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По этой программе в текущем году на благоустройство дворов и общественных территорий села Шихазаны выделено порядка 8 млн рублей. Активная фаза работ по обустройству парка уже началась. Предполагается, что рядом с памятником погибшим воинам здесь появится стена с именами участников Великой Отечественной войны, весной будут разбиты цветники.

Михаил Игнатьев призвал руководство района, сельского поселения и подрядчиков со всей ответственностью отнестись к созданию парка, своевременно завершить начатые работы, сделать вечернюю подсветку мемориала.

В ходе рабочей поездки Глава республики посетил и другие значимые объекты. Подробности — в ближайшем номере газеты.