На 37-й маршрут вышли семь новых автобусов

Их закупил в рамках контракта, заключенного с администрацией города, частный перевозчик, обслуживающий городской маршрут №37. До этого на одном из самых протяженных маршрутов (от завода имени В.И. Чапаева до нефтебазы) курсировало 15 автобусов малой вместимости, в простонародье «маршруток». Теперь их заменят восемь автобусов среднего класса, в которых до 64 мест. Такая рокировка призвана разгрузить городскую транспортную сеть и повысить безопасность пассажиров. Восьмой автобус на это направление ожидается уже в конце недели. Интервал движения в часы пик, предположительно, составит 11 минут, в остальное время — 20 минут.

В настоящее время перевозки пассажиров в Чебоксарах осуществляют 111 автобусов среднего и большого класса. До конца октября на городские маршруты поступит еще 15 автобусов, сообщили в мэрии столицы Чувашии.

Фото gcheb.cap.ru