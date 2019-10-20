Автовладельцам Чувашии стали доступны госномера необычного формата

Такая возможность появилась у владельцев автомобилей, изначально предназначенных для рынков Северной Америки, Японии, Ближнего Востока и т.д. Недавно принятый ГОСТ Р 50577–2018 узаконивает изготовление и использование так называемых «квадратных» номеров, под установку которых приспособлены крепежные места на бамперах и кузовах некоторых автомобилей.

Ранее владельцам таких авто приходилось приобретать специальные переходные рамки, прокладывать дополнительную проводку для освещения номера, что отнюдь не добавляло автомобилю привлекательности и надежности.

Кроме автомобильных номеров ГОСТ предусматривает и новые регистрационные знаки для мотоциклов. Как известно, владельцы импортной мототехники также испытывали трудности с установкой российских номеров образца 1993 года.