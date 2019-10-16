Строительство детского сада в Заволжье близится к завершению

В Заволжье продолжается возведение детского сада на 150 мест. Его строят в поселке Сосновка. Новое дошкольное учреждение разгрузит имеющиеся в Заволжье садики и решит вопрос обеспечения местами детей.

В настоящее время подрядчик ведет отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Эти работы будут завершены до конца ноября. Как отмечает директор ООО «Стройград» Ярослав Михеев, в ходе работ были обнаружены недочеты в проектно-сметной документации, были внесены коррективы – это и стало главной причиной сдвижения сроков сдачи объекта. На сегодняшний день общая готовность дошкольного образовательного учреждения составляет более 60%.

Как отмечает начальник Заволжского территориального управления Сергей Крутиков, здания, в которых сейчас располагаются детские сады, были построены в 40-50-х годах. Главная проблема — это маленькие площади, каждое групповое помещение занимает 50 квадратных метров. Новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям: малышей ждут просторные группы и игровые площадки, бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой.

«В текущем году в рамках реализации национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда» открыли детские сады в микрорайонах «Соляное» и «Новый город». Работы по строительству социальных объектов продолжаются. Их реализация осуществляется при поддержке федерального центра и руководства республики», – прокомментировал глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

Напомним, в целях создания дополнительных мест детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Чувашии выделены средства федерального бюджета в размере 1,7 млрд рублей, в том числе в 2018 году – 1,2 млрд рублей, в 2019 году – 516,7 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 111,5 млн рублей, в том числе в 2018 году – 78,6 млн рублей, в 2019 году – 32,9 млн рублей.