В Чебоксарах покажут шведские фильмы

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Восемь фильмов, созданных в Швеции за последние несколько лет, будут показаны в столице Чувашии с 19 по 26 октября чебоксарским культурным центром «Полигон». Зрительный зал его проекта «Музей кино» переместится в «Мега Молл».

По словам руководителя Фонда регионального развития «Содружество» Михаила Кузьмина, курирующего проект, на фестивале шведского кино будут представлены киноленты, которые сложно увидеть в официальном прокате. Поэтому такие показы — редкий шанс познакомиться с новинками европейского кино на большом экране, на языке оригинала и с субтитрами. В программе есть и семейные фильмы для просмотра с детьми, и криминальные драмы, и искрометные комедии. Например, фильм «Монки» — о дружбе одиннадцатилетнего мальчика с загадочным гиббоном, а «Дилетанты» — о провинциальном шведском городке, которому, чтобы проснуться от дремы, требуется некое происшествие. Любителям шведской поп-музыки понравится теплая и душевная история «Моя собственная луна». Один из фильмов, «Быть Астрид», — биографический, рассказывающий о жизни Астрид Линдгрен, которая подарила миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля из Леннеберги…

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


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