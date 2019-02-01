Лучших студентов страны выбирали в Чувашии

И волонтер, и отличник, и артист…

«Вы их сразу увидите, они самые-самые», — сказали мне у входа в зал студенты, демонстрируя плакат в поддержку полюбившихся им Андрея и Насти из Саратовской области. Остальные ребята тоже подготовили таблички, флаги и плакаты — на днях огромный Дом культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова в Чебоксарах был полон активных болельщиков конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер Студенчество России».

Надо отметить, что соревновательная программа началась задолго до этого вечера — все участники, а их 41, сначала были отобраны в своих регионах среди отличников и ударников учебы, затем, уже в Чебоксарах, они сдали нормы ГТО и представили на суд жюри презентации о себе. Среди студентов, как оказалось, есть певцы, танцоры, волонтеры, спортсмены, художники (причем нередко несколько родов занятий представлял один человек), юноши и девушки общались с жюри в стихах и прозе, от первого лица и с помощью видеороликов. Кое-кто даже принес с собой целую кипу грамот, а один из участников поразил всех присутствующих мастерскими фокусами.

«Вы целеустремленные, талантливые энергичные, успешно осваиваете учебные дисциплины, увлечены наукой, творчеством, спортом. Мы счастливы, что в стране растет сильное, мощное молодое поколение патриотов, способное взять в свои руки будущее», — поприветствовал участников перед финальным испытанием конкурса Михаил Игнатьев. Он выразил признательность организаторам — Федеральному агентству по делам молодежи и Российскому союзу молодежи за выбор Чувашии местом проведения «Мисс и мистер Студенчество России».

…Под проникновенную казачью народную «Ой, то не вечер» начался финал. На сцену один за другим стали выходить представители регионов нашей страны в роскошных, поражающих великолепием, народных костюмах. И если, завидев девушек, зрители потянулись за телефонами — фотографировать и снимать видео, то при появлении статных парней многие попросту забыли о возможности съемки.

«Класс!», «Умница!», «Браво!» — звучало из зала во время творческих номеров участниц: песен, танцев, художественного слова. «Не ждите, пока вы сбавите три килограмма, пока у вас появятся дети, пока дети женятся… Счастье — это не путь, а результат», — призывала со сцены Полина Мейер из республики Коми. Настя Петрянкина из Санкт-Петербурга станцевала танец булгаковской Маргариты, Евгения Кочнева из Тульской области покорила всех звучным стэпом, а участница от Чувашии Полина Зиновьева великолепно справилась с ролью танцующей стюардессы…

СЛОВО ЖЮРИ! Андрей Александров, ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова: — Я благодарю Российский союз молодежи за то, что они доверили нам этот конкурс, благодарю Главу Чувашии Михаила Игнатьева — он всецело поддержал нашу идею провести конкурс в Чебоксарах. Ну а в нашем университете учится не только Мисс Студенчество России-2018 Полина Яковлева, но и Мисс Россия–2018 Юлия Полячихина. Они дают нам право считаться кузницей интеллектуальных, прекрасных, творческих девушек и парней (потому что мистер наш тоже хорош!) Талия Айбедуллина, вице-мисс конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России — 2015»: — Девушки подходили ко мне за советами, я попросила их быть максимально естественными, наслаждаться каждым моментом на сцене и улыбаться. Оценивая участников, я смотрю на артистичность, осознанность действий, подачу номера. Павел Бабич, победитель конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России-2017»: — Основной критерий — это желание, его видно сразу, как только человек выходит на сцену. Иногда участник делает ошибки в том, как двигается, говорит, но у него при этом горят глаза. Важно быть собой, не надевать маску и не позволять здоровому соперничеству перерастать во вражду. Было и такое: во времена моего участия в конкурсе одной студентке срезали все пуговицы с платья… Участникам никаких советов я не давал. Они и так победители в своих регионах, опытные и уверенные в себе, разве что накал в этот раз чуть выше.

Не отставали от девушек и парни. Они играли на гитаре, танцевали, читали стихи, а один из участников, подойдя к творческому заданию нестандартно, нарисовал перевернутую картину. Егор Слепцов из Якутии спел песню на своем родном языке, а Виктор Гущин из Мордовии исполнил языком жестов известную композицию «Жить», посвятив ее детям-сиротам.

Зрители поддерживали Мисс и Мистеров, как могли — одобрительными аплодисментами, светом телефонных фонариков, флагами и теми самыми подготовленными заранее плакатами. Многие считали нужным выйти в прямой эфир соцсетей и поделиться студенческим творчеством с друзьями. Кстати, о прямых эфирах: трансляция конкурса в официальных группах организаторов собрала в этот день в сумме не меньше пятидесяти тысяч просмотров!

Сорок минут совещалось жюри конкурса, подводя итоги. Зрители и лучшие студенты страны в это время, впрочем, не скучали, а успели узнать итоги некоторых номинаций (например, Мисс и Мистера Дружба тайно выбирали сами участники, званий удостоились Анна Смагина из Белгородской области и Эльдар Резепин из Челябинской области—общительный парнишка, приехавший в Чебоксары автостопом).

Когда основная программа закончилась, а судьи еще не вернулись, на выручку организаторам пришел участник из Белгородской области Вадим Чмутин — достал гитару и, усевшись на краешке сцены, запросто запел… Подпевал, мигая фонариками, весь зал.

«Выбор победителя был максимально сложен — все участники показали высочайший уровень мастерства. Каждый достоин победы, но титул — только один», — заметил, подводя итоги конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России», председатель жюри и председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий. Оба главных титула выиграли студенты из Саратовской области, Андрей Леваков и Анастасия Малюгина. Вячеслав Краснов (юридический факультет Чувашского госуниверситета) завоевал второе место и титул «Первый Вице-Мистер Студенчество России—2019», а еще одна представительница республики, студентка машиностроительного факультета университета, Полина Зиновьева стала «Мисс Студенчество Приволжского Федерального округа» и «Мисс Грация».

Фото geo.pro: Финал конкурса длился четыре часа. Но настоящие студенты держались стойко и продолжали улыбаться