27 октября пройдет Географический диктант

Вслед за Экономическим диктантом к интересной акции уже готовятся и любители географии. 27 октября ровно в полдень по местному времени в России и за рубежом в пятый раз пройдет Географический диктант Русского географического общества.

Эта международная просветительская акция, инициатором которой является председатель Попечительского совета общества, Президент России Владимир Путин, стала уже традиционным событием для людей, неравнодушных к географии, романтике открытий, исследований и путешествий. Диктант каждый год проходит на специальных площадках и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

В Чувашии площадки будут размещаться как в Чебоксарах, так и в Шумерле, Канаше, Мариинском Посаде, а также в Красных Четаях, Яльчикском, Моргаушском, Порецком и Козловском районах.

Главная же республиканская площадка проведения Географического диктанта — это ЧГУ имени И.Н. Ульянова, историко-географический факультет, где располагается штаб-квартира Чувашского республиканского отделения Русского географического общества. Здесь готовы принять 700 человек.

Участников диктанта в столице Чувашии также будут ждать в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, Чувашском национальном музее и средней школе № 24. Регистрация уже открыта.