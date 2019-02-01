22 призера конкурса «Здоровое питание — активное долголетие» из Чувашии отправятся в «Артек»

Пять месяцев исследовательской работы, в которой приняли участие более шестидесяти тысяч школьников Чувашии и их педагогов, завершились награждением победителей путевками в Международный детский центр «Артек». Акцию «Здоровое питание — активное долголетие» по всей стране проводили партия «Единая Россия» и Всероссийское школьное экологическое движение «Сделаем вместе». Среди 85 регионов республика оказалась в тройке лидеров по количеству участников, а потому неудивительно, что сразу 22 ученика из Чувашии вошли в число призеров.

Переоценить влияние такой масштабной работы, которую проделали сами подростки в 285 школах республики, наверное, сложно. Они изучали, как нужно питаться правильно, какие для этого выбирать продукты, насколько от этого зависит здоровье и работоспособность, а потом проводили открытые уроки для сверстников.

И таких уроков по республике состоялось более двух тысяч. Ценность акции в том, что ученики делились информацией, которую они раздобыли сами, а потому отношение к ней иное, чем к той, что навязывают взрослые. Скажем, в том, что постоянные перекусы чипсами и сладкой газировкой вредны, теперь их убеждать не нужно.

Николай Николаев, депутат Госсовета Чувашии, главный врач Федерального центра травмато-логии, ортопедии и эндопротезирования, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее»: «Это одна из ступеней в вашей жизни, которую вы смогли успешно преодолеть, вы молодцы. Плюс это не только очень интересный, но и полезный конкурс, вы сами стали грамотнее в вопросах здорового образа жизни». (Из обращения к участникам конкурса)

В акции на равных могли участвовать как городские, так и сельские ребятишки. И надо отдать должное сельчанам — их выручил скрупулезный подход к делу, искренний интерес к теме, которой они занимались. Воспитанники Акрамовской и Ильинской школ Моргаушского, Яндобинской Аликовского районов вместе со своими ровесниками из трех образовательных учреждений Канаша, а также Новочебоксарска и Чебоксар обошли тысячи своих соперников.

Владислав Дмитриев, один из ребят, завоевавших поездку в «Артек», учится в Акрамовской школе. Он вместе со своим другом проводил уроки для учащихся 5-8 классов, организовывал мастер-классы, экскурсии. Записал несколько рецептов, по которым еще бабушки готовили вкусные и полезные блюда, и устроил их дегустацию. Куратор Наталья Борзаева направляла исследовательскую работу их команды, в результате сразу несколько ее подопечных оказались в числе победителей.

Заместитель министра образования и молодежной политики Алексей Гурьев поделился со школьниками, что тема здорового образа жизни и здорового питания школьников очень важна, это всегда подчеркивает и Глава республики. В учебных заведениях Чувашии активно применяются здоровьесберегающие технологии, школьные столовые будут и дальше переоснащаться, чтобы у ребятишек всегда были горячие обеды.

Кроме путевок в Артек победителям вручили благодарственные письма от организаторов акции, памятные подарки и сертификаты на покупку спортивных товаров, а их педагогам — благодарности депутата Госдумы Леонида Черкесова.

Фото Олега Мальцева: В акции «Здоровое питание — активное долголетие» работы сельских школьников отличались масштабностью и более творческим подходом, чем у их сверстников из столицы республики. В результате победителей из районных школ было больше.