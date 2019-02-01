ИГОРЬ КОМАРОВ

полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

«Круизный туризм может стать драйвером роста туристской отрасли не только в ПФО, но и в Европейской части России в целом. Наличие единой судоходной системы, стержнем которой выступает бассейн реки Волги, создает необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта «Великий Волжский путь»…

Президент Владимир Путин ставит задачу многократного увеличения социально-экономической отдачи от развития туризма. Он акцентировал внимание на том, что туризм имеет многостороннее значение и для развития кругозора, и для создания новых рабочих мест, с точки зрения образования, роста экономики, создания инфраструктуры».