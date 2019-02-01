С наградой!

Указом Главы Чувашии от 3 октября 2019 года награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Дельман Александр Ильич — руководитель Чебоксарского городского общественного фонда «Правопорядок», член Общественной палаты Чувашской Республики.
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