С наградой!

Указом Главы Чувашии от 3 октября 2019 года награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Дельман Александр Ильич — руководитель Чебоксарского городского общественного фонда «Правопорядок», член Общественной палаты Чувашской Республики.