Чувашский театр кукол принимает участие в международном фестивале на Сахалине

Артисты Чувашского тетра кукол принимают участие в V Международном фестивале театров кукол «На островах чудес», который проходит сейчас в Южно-Сахалинске. Это первое в истории театра, объездившего фактически всю страну, путешествие на остров.

Чувашские артисты представят на фестивале национальную работу, кукольный мюзикл «Кӑвакарчӑн» (Голубка) по пьесе Петра Хузангая. Эта постановка осуществлена за счет гранта для проекта, посвященного 100-летию со дня рождения чувашского классика.

В популярном у кукольников фестивале принимают участие 27 коллективов из российских регионов и зарубежных стран, в том числе из Аргентины, Ирана, Испании, Турции, Франции, Белоруссии, Грузии, Владимирской и Ленинградской областей, Камчатского края. Причем сюда, на край света, приезжают самые любимые зрителем коллективы, как молодые, интересные своими экспериментами, так и весьма опытные.

6 октября, в день официального открытия фестиваля, наши кукольники стали участниками грандиозного праздника театральной фантазии и единения всех участников. Фестивальный показ чувашского театра состоится 10 октября в большом зале Сахалинского областного театра кукол. В Южно-Сахалинске спектакль режиссера Юрия Филиппова, композитора Андрея Галкина и хореографа Людмилы Няниной, созданный в двух вариантах — чувашском и русском, — покажут на русском языке.