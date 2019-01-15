5 октября — День учителя

Уважаемые работники и ветераны сферы образования!

Примите самые искренние поздравления с Днем учителя — особенным праздником, полным добра, любви, уважения и огромной благодарности к педагогам!

Учитель — больше, чем просто профессия. Перед ним стоит непростая задача не только дать знания своим ученикам, но и помочь сформироваться их личности, научить мыслить и принимать решения, нести ответственность за свои поступки, уметь ставить цели и достигать их.

Всестороннее развитие системы образования, инвестиции в человеческий капитал являются приоритетом в государственной политике Чувашской Республики. Ежегодно лучшие учителя получают денежные премии, а школы, реализовавшие новые методики и программы, — гранты на модернизацию и дальнейшее развитие.

Всего на образовательную деятельность с учетом капиталовложений в 2019 году направлено около 20 млрд рублей. На развитие системы образования направлен и Указ «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики», согласно которому на укрепление материально-технической базы учреждений образования дополнительно предусматривается 1,2 млрд рублей.

Педагоги Чувашии отлично справляются со своей миссией. Уверен, что неутомимый труд, ответственная гражданская позиция, стремление к новаторству станут залогом дальнейших их успехов в важном и благородном труде.

Желаю всем работникам сферы образования доброго здоровья, покорения новых профессиональных вершин, вдохновения, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев