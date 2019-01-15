Образование — фундамент экономики

Учителя республики в эти погожие октябрьские дни получают поздравления от своих учеников.

А во Дворце культуры ЧГУ вчера собрались лучшие преподаватели самых разных дисциплин из районных и городских школ, гимназий и лицеев, детских садов и учреждений допобразования.

Уровень подготовки и качество работы наших педагогов не раз проверялось на самых разных уровнях. И, надо сказать, что учителя Чувашии с достоинством выдерживают эти проверки, занимая первые строчки в федеральных рейтингах, в том числе и в конкурсе на звание «Учитель года». Прежде чем приступить к вручению наград лучшим из лучших, Глава республики сказал, что, наверное, самой высокой оценкой каждый учитель считает слова благодарности своих бывших учеников. При этом он призвал не почивать на лаврах: жизнь стремительно меняется, дети тоже меняются и одно поколение не похоже на другое. А потому и учителям надо постоянно развиваться, чтобы оставаться непререкаемым авторитетом для ученика.

Михаил Игнатьев рассказал, что в студенческие годы они с друзьями философствовали о том, какие могут быть открытия в энергетике, но визит на международный форум «Российская энергетическая неделя» показал, что самые смелые их мечты уже давно воплощены в жизнь, и угадать, что произойдет с наукой через 10-20 лет, невозможно. Однако готовить детей к жизни в новых условиях надо — и это миссия современного учительства в содружестве с родителями.

Нужно помнить, что Россия всегда была сильна фундаментальным образованием, и так оно и должно оставаться, чтобы можно было двигать вперед науку, развивать экономику. Перед руководством республики стоит важная задача — в ближайшие пять лет необходимо завершить ремонт всех школ, которые в этом нуждаются, чтобы ученики и учителя находились в равных условиях независимо от места проживания.

Завершив свое выступление словами: «Низкий вам поклон. Так держать!», Глава республики вручил отличившимся педагогам государственные награды.

Елена Ткач