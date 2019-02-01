Жительница Чебоксар подозревается в получении коммерческого кредита по фиктивным документам

Учредитель чебоксарской коммерческой организации подозревается в незаконном получении крупного кредита.

По версии следствия, в мае 2014 года подозреваемая от имени указанной организации, руководство которой в тот момент осуществляла, незаконно получила в банке кредит на сумму свыше 15 млн рублей сроком на 10 лет, представив заведомо фиктивные документы о финансовом положении фирмы. В частности, она не указала сведения о задолженности ее фирмы перед двумя контрагентами и занизила сумму долга перед еще одним кредитором.

Уже с сентября 2014-го организация-заемщик перестала исполнять обязательства по кредитному договору перед банком, причинив ему ущерб на общую сумму около 17 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ, сообщили в Следственном управлении СКР по Чувашии. Идет следствие.