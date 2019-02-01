Брачный договор облегчит раздел имущества

«Как разделить имущество, если земельный участок приобретен до брака, а дом построен супругами совместно?» — спрашивает читательница «СЧ» Анна Ульянова.

Развод приводит к тому, что бывшим супругам приходится решать, как поделить имущество, приобретенное за время совместной жизни. Такие споры только на первый взгляд стандартны, считают в Управлении Росреестра по Чувашии. И приводят конкретный пример.

В одном из районных судов был рассмотрен иск между супругами Беловыми о разделе земельного участка и расположенного на нем жилого дома.

В период брака в 2006 году Беловы построили жилой дом, оформив право собственности на мужа. Дом был построен на земельном участке, который супруг Григорий Белов приобрел еще до заключения брака. Правда, право собственности на участок мужчина зарегистрировал лишь в 2006 году. При этом бывшая супруга настаивала, что собственник доли в праве на жилой дом не может быть лишен права на долю земельного участка, заявляя в суде, что собственность на землю была оформлена в период брака.

Верховный суд республики разъяснил, как в этом случае супругам разделить недвижимость. Учитывая, что дом был построен в период брака, суд отнес его к совместно нажитому имуществу. А вот земельный участок был выделен и закреплен в собственность Григория на основании постановления главы сельской администрации в 1992 году, то есть до брака с супругой.

Права на недвижимое имущество, возникшие до 31.01.1998 г., признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации. Госрегистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Таким образом, возникшее у Григория Белова право на земельный участок могло быть зарегистрировано как до брака, так и в период брака с истицей, в связи с чем доводы супруги о том, что бывший муж оформил участок в собственность в 2006 году и только с этого времени у него возникло право собственности на него, суд отклонил и отказал в разделе земельного участка.