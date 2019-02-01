1057 призывников отправятся служить этой осенью из Чувашии

И снова сборы, проводы и волнения… Пришло время готовиться к службе осенним призывникам. В военкомат республики поступил приказ «откомандировать» в ряды Российской армии 1057 человек. О том, куда ребята поедут служить и где теперь будет базироваться сборный пункт призывников, рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Чувашии Сергей Козюра.

Но для начала в военкомате традиционно подвели итоги предыдущего весеннего призыва. «Задание штаба было выполнено в полном объеме, на службу в армию своевременно отправлено 1400 ребят. Со сборного пункта в Канаше чувашские парни поехали служить практически во все военные округа страны. Несколько человек попали на российские военные базы в Абхазии и Северной Осетии, проводили мальчишек и в Президентский полк, на Балтийский и Черноморский флоты, в Крым… Служат ребята хорошо, достойно», — отрапортовал Сергей Александрович. Не обошел и проблемные моменты.

Одна из самых «больных» тем — это вручение повестки. По закону сотрудники военкомата должны передать в руки молодого человека, достигшего призывного возраста, повестку о том, что ему необходимо прибыть в военкомат. Но обстоятельства у всех бывают разные, кто-то просто не услышал и не открыл дверь, кто-то выехал в другой город навестить родственников или подзаработать. Важно помнить, что есть определенный порядок: если ты более трех месяцев пребываешь в другом регионе, должен иметь временную регистрацию и временный воинский учет. Нарушение порядка грозит административным наказанием. В целом, таких молодых людей, которым не смогли вручить повестки этой весной, — 1700 (отметим, повестки вручаются не только тем, кто собирается идти в армию в данный призыв, но и всем достигшим призывного возраста молодым людям).

А вот уклонистом называют того, кому была вручена повестка, но при этом он не явился в военкомат. Таких в списке 19 человек. 8 из них привлечены к административной ответственности, у некоторых обнаружились уважительные причины, на шестерых материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета по Чувашии для возбуждения или отказа от возбуждения уголовного дела. Тем, кто побаивается пройти армейскую школу жизни, напомним — уклонистам грозит срок лишения свободы до 2-х лет или штраф в размере 200 тыс. рублей.

Что касается нынешнего призыва, то радикальных изменений в его проведении не предвидится. Ранее была такая практика, а теперь она закреплена на законодательном уровне, что студент может взять академический отпуск с целью пройти службу в армии, никто не вправе отказать ему. Еще одно подтвержденное законом право — досрочное увольнение срочника-отца в случае рождения у него второго ребенка.

Особым станет этот призыв для чувашских парней скорее в техническом плане. Впервые за послевоенное время их сбор будет проходить не в Канаше, а в столице республики. Напомним, Министерством обороны России было принято решение о капитальном ремонте здания Канашского сборного пункта, однако при проведении проектно-изыскательских работ комиссия пришла к выводу, что здание подлежит не ремонту, а сносу. Глава республики Михаил Игнатьев поручил временно выделить для размещения призывников здание по улице К. Иванова в Чебоксарах, где ранее располагался Чувашский кадетский корпус. Сейчас помещения ремонтируются и приводятся в порядок, чтобы принять первых новобранцев.

Отметим, ввиду того, что сборный пункт пока будет базироваться в Чебоксарах, большинство (около 70%) призывников по просьбе военкомата республики будет направлено в части Западного военного округа.