Министры обсудили налоговые льготы

В Чувашии следуют за поправками в Бюджетный кодекс

На состоявшемся на днях заседании Кабинета министров Чувашской Республики утвержден Порядок формирования перечня налоговых расходов Чувашской Республики.

Как объяснила коллегам вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, в январе текущего года вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым каждый субъект страны должен определить перечень региональных налоговых расходов и утвердить порядок формирования такого перечня. Его нужно составить с учетом государственных программ и их структурных элементов.

Ожидается, что в перечень налоговых расходов Чувашии войдут льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, налогам, взимаемым по упрощенной и патентной системам налогообложения.

Одним из примеров налоговых расходов является пониженная ставка 14% по налогу на прибыль для организаций, зарегистрированных на территории нашего региона и осуществляющих инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на сумму более 50 млн рублей. Льгота предоставляется в рамках государственной программы «Экономическое развитие Чувашской Республики» (подпрограмма «Инвестиционный климат»).

Фактические и прогнозные объемы льгот, включенные в перечень, необходимо ежегодно оценивать, заметила министр, делать это будут кураторы — ответственные исполнители государственных программ республики. По результатам такой работы можно будет сделать вывод о степени эффективности и целесообразности сохранения налоговых льгот. Также данные обязательно учтут при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Чувашии.

«По прошлому году всего было предоставлено налоговых льгот на сумму 706 млн рублей», — сообщила Светлана Енилина.