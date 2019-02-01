В Чебоксарах проходит «Библиокараван–2019»

24 сентября в Чебоксарах стартовал Форум публичных библиотек России «Библиокараван–2019», темой которого стали перспективы развития библиотек в региональном пространстве.

Торжественное открытие форума, собравшего 500 библиотекарей из 48 регионов России, проходило в концертном зале Чувашского государственного института культуры и искусств. Как отмечают организаторы (Минкультуры Чувашии, Российская библиотечная ассоциация и Национальная библиотека Чувашской Республики), это беспрецедентное количество участников за все 18 лет проведения форума.

На пленарном заседании выступила старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки Надежда Балацкая, которая сразу предложила коллегам некоторые практические решения для краеведческой работы. Ведь, по ее мнению, сегодня только библиотеки могут сохранить культурное многообразие.

— Непосредственно общаясь с людьми, работая с местным сообществом, можно изучать и продвигать историю города, деревни или конкретного человека, заниматься генеалогией, историей семьи, – сказала она.

Заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки Сергей Басов говорил о «новых» смыслах и «старых» традициях в работе публичных библиотек. Кандидат педагогических наук объявил сеть муниципальных библиотек Чувашии одной из лучших в России. А заведующий детской библиотекой имени В. Бианки в Москве Владимир Головачев поделился опытом межрегионального сотрудничества на основе совместной проектной деятельности с Национальной библиотекой Чувашии и Объединением библиотек Чебоксар — это довольно успешный конкурс «Краски Чувашии».

У ведущих специалистов библиотек России уже состоялось путешествие в Мариинско-Посадский район, которое началось с экскурсии по Мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в Шоршелах и по городской набережной в старинном Мариинском Посаде, а завершилось флеш-семинаром о новых форматах духовно-нравственного просвещения в «храмах книги».

Программа четырехдневного форума весьма насыщенна. Здесь и заседания тематических секций, и знакомство с работой муниципальных библиотек в республике, и презентации инновационных программ и проектов. Богата и культурная программа: участники «Библиокаравана-2019» станут зрителями оперы «Нарспи» Григория Хирбю по поэме чувашского классика Константина Иванова, а кроме Мемориального комплекса в Шоршелах они посетят Музей чувашской вышивки и Чувашский национальный музей.

Фото cap.ru: И на торжественном открытии форума библиотекарь не выпустит книгу из рук.