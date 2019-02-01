Пожаров стало меньше, а техники для спасателей — больше

За последние пять лет в республике снижается как число пожаров (с 1035 в 2014 году до 929 — в 2018 году), так и погибших в них (с 96 человек до 78). В 2018 году гибели детей на пожарах не допущено, сообщил вчера на заседании правительства Чувашии руководитель республиканского Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров.

Количество несчастных случаев на воде за те же пять лет снизилось в 2,2 раза. Весомым вкладом в профилактику таких несчастных случаев станет реализация программы «Плавание для всех» и комплексной подпрограммы «Всеобуч по плаванию в Российской Федерации».

По словам министра, в республике функционирует в опытном режиме система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Для ее создания и ввода в эксплуатацию из федерального и республиканского бюджетов было выделено 97,3 млн рублей.

Большое внимание уделяется техническому оснащению и перевооружению подведомственных учреждений пожарных и спасателей. Впервые в истории Чувашии за один год приобретено 17 единиц современных высокоманевренных пожарных автомобилей. В 2019 году из республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение необходимой техники и оборудования предусмотрено более 36,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.