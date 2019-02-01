Четыре человека погибли при пожаре в коллективном саду «Дружба»

Четыре человека стали жертвами огня, вспыхнувшего ночью в дощатой девятиметровой постройке на территории коллективного сада «Дружба», что в Московском районе Чебоксар. На месте происшествия обнаружены тела трех мужчин и женщины. Их личности устанавливаются, есть информация, что эти люди не имели определенного места жительства.

По предварительным данным, находившиеся в постройке граждане отравились угарным газом. Следователи и криминалисты СУ СК по Чувашии проверяют различные версии возникновения пожара, в том числе — неосторожное обращение с огнем при курении.