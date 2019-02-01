О посещении цесаревичем Николаем Александровичем Чувашского края

«Цари к нам не ездят, только патреты доходят»

Управление государством требует больших знаний, и будущих царей к нему готовили. Их наставниками становились известные деятели культуры, военнослужащие, священнослужители. В программу обучения наследников престола помимо прочего входили путешествия для знакомства со страной и жизнью народа. Подобно вояжам царей, поездки цесаревичей тщательно готовилиcь, о них информировались местные власти по ходу маршрута. «Советская Чувашия» уже упоминала о посещении Чувашского края старшим сыном Александра II Николаем Александровичем («Загадки древних Чебоксар», номер от 4 июня 2019 года). Сегодня — подробный рассказ об этой поездке.

Небольшое образовательное путешествие

Николай Александрович родился в 1843 г., был назван в честь своего деда Николая I. По отзывам, великий князь имел добрый характер, был прекрасно образован и подавал большие надежды, но в апреле 1865 г. скоропостижно умер от тяжелой болезни. Статус наследника трона получил его брат Александр Александрович (Александр III). Он назвал в честь любимого брата своего первенца, который стал последним русским царем Николаем II.

В 1861 г. 17-летний Николай Александрович совершил первое образовательное путешествие, которое ограничилось Москвой, Владимиром, Нижним Новгородом и Казанью. В поездке его сопровождали воспитатель граф Сергей Строганов, состоявший при цесаревиче флигель-адъютант Оттон Рихтер и секретарь Федор Оом.

6 августа Александр II со старшим сыном выехали по железной дороге из Петербурга в Москву, куда прибыли на следующий день. Император в то же утро отправился обозревать южные губернии, а Николай Александрович 8 августа на экстренном поезде выехал во Владимир, а оттуда по шоссе в Нижний Новгород, куда прибыл 9 августа.

Здесь к его свите присоединился чиновник по особым поручениям при министре внутренних дел писатель П.И. Мельников-Печерский, приехавший в родной город по приглашению С.Г. Строганова, чтобы показать цесаревичу Нижегородскую ярмарку и городские достопримечательности, а затем в качестве гида сопровождать в Казань и обратно. Дальнейшее путешествие совершалось по составленной им программе.

При подходе парохода к очередному селению писатель рассказывал наследнику о быте, промыслах и занятиях местных жителей, знакомил с народными легендами, обычаями, поверьями и песнями. Цесаревич был так очарован рассказами Мельникова-Печерского, что взял с него слово написать об этом. Через два десятилетия появилась дилогия писателя «В лесах» и «На горах».

15 августа Николай Александрович отправился из Нижнего Новгорода вниз по Волге на пароходе «Джон Коккериль» под командованием капитана, участника Крымской войны лейтенанта Александра Фельдгаузена. До Казани и обратно наследника престола сопровождал управляющий делами пароходного общества «Самолет» контр-адмирал Самуил Мофет. До обеда была сделана остановка в селе Лысково и далее путешественники, как писал Рихтер в своем дневнике, «любовались нагорным берегом, но никуда не выходили».

Остановка в Чебоксарах

Вечером того же дня, когда уже смеркалось, пароход причалил к пристани Чебоксар для пополнения запаса дров. К этому времени на пристани и «по венцу горы, возвышающейся над волжским берегом», собралось много народу. Первыми на борт поднялись городской голова купец Егор Веретенников с гласным городской думы и от имени города Чебоксары поднесли высокому гостю хлеб-соль. Затем представлялись офицеры, ординарцы и вестовые квартировавшего в городе 4-го резервного батальона Камчатского пехотного полка и начальник местной инвалидной команды.

Город находился довольно далеко от пристани и было уже поздно, поэтому Николай Александрович ограничился тем, что на несколько минут сошел на берег и прогулялся «среди густой толпы народа», приветствуемый криками «Ура»! «Когда он вернулся на пароход, — записал Рихтер в дневнике, — народ стал толпиться на пристани и слышны были голоса, спрашивающие тихонько: «Покажите нам его». Один мужик обратился к Оому со скромной просьбою: «Нельзя ли подойти к В[еликому] кн[язю]», на что тот ему отвечал, что если позволить одному, то все захотят того же. «Эх, жаль! Так его и не увидишь, ведь цари к нам не ездят, только патреты доходят, хотелось мне посмотреть поближе».

Самые находчивые воспользовались начавшейся погрузкой дров. На этот раз пароходству «Самолет» она обошлась даром, потому что вместо женщин-грузчиц «явилось, — как сказано в отчете о путешествии, — множество охотников носить дрова бесплатно, лишь бы пройти мимо наследника и посмотреть на него». Среди добровольных грузчиков были мужчины, женщины, дети и старухи. Причем «по платью некоторых из носильщиц можно было с первого взгляда заметить, что они не принадлежат к рабочему классу».

Заметив интерес к своей персоне, Николай Александрович встал у входа на пароход, а потом вместе со свитой сел на верхней палубе пить чай лицом к народу. «В[еликий] кн[язь], — писал Рихтер, — так сел и так был освещен, что его вполне можно было разглядеть с берега», так что все пришедшие посмотреть на наследника трона смогли удовлетворить свое любопытство. После чаепития пароход отчалил от пристани и встал на ночь на середине Волги. Рано утром 16-го августа он поднял якорь и пошел в дальнейший путь.

В чувашской деревне

Посещением Чебоксар знакомство цесаревича с Чувашским краем не ограничилось. По воспоминаниям Андрея Мельникова (сына писателя Мельникова-Печерского), наследник престола интересовался народным бытом и для того, чтобы показать ему «всю печальную прозу обстановки и быта бедной крестьянской деревни, пароход был неожиданно без всякого предупреждения остановлен около одной маленькой чувашской деревушки». Речь идет о деревне Отары Чебоксарского уезда (нынче Чуваш-Отары в Республике Марий Эл), основанной в 1844 г. на левом берегу Волги переселенцами из семи сел и деревень Чебоксарского уезда: Бичурино, Кудемеры, Чинеры, Айдарово, Большие и Малые Крышки, Второе Чурашево.

В 10 часов утра Николай Александрович и сопровождающие его лица в лодке переехали на берег и, обойдя пешком озеро, вошли в деревню. Цесаревич зашел в первый дом с краю. Оглядев «черную и неопрятную» курную избу, в сенях стал рассматривать нехитрую домашнюю утварь и предметы чувашского женского костюма: головные уборы хушпу, тухью и нагрудное украшение шульгеме, украшенные русскими и восточными монетами.

В другой избе цесаревич осмотрел «домашние службы, телеги и сани, плетеные из хвороста, хмельник, пчельник, сараи и пр.». К этому времени жители деревни, узнав, кто пожаловал к ним в гости, переоделись в чистые праздничные рубахи и собрались «все до единого» посмотреть на царского сына. Николай Александрович прошел через всю деревню, оделяя всех женщин и детей серебряными монетами. В одной избе расспросил хозяина семьи о его житье-бытье, затем попросил женщин спеть чувашскую песню.

«Долго чувашки стыдились и не хотели петь; наконец одна за другой стали уходить в сени и там запели чувашскую мелодию без слов», — говорится в отчете о поездке. По другим свидетельствам, по просьбе цесаревича были собраны мальчики и девочки, которые спели несколько чувашских песен, за что «были щедро награждены». Далее сообщалось, что «наследник пробовал крестьянские чувашские кушанья».

Удовлетворив любопытство, Николай Александрович вернулся на пароход, провожаемый всей деревней: «Была эффектная картина, когда вслед за государем-наследником по узкой дорожке спускалась под гору большая толпа мужчин и женщин, все в белых нарядах, — указано в отчете. — Когда же его высочество вошел на пароход, все женщины стали на колени и беспрестанно кланялись в землю, а за ними стояли мужчины, не кланяясь».

В Казани Николай Александрович еще раз увидел чувашей, когда в губернаторском доме ему были представлены «инородцы» Казанской губернии. Наследник престола «приветливо разговаривал» с каждым из представляемых и «расспрашивал о их быте».

Два года спустя цесаревич вновь совершил плавание по Волге на пароходе «Поспешный» того же общества «Самолет» в рамках большого путешествия с образовательными целями в Крым и Закавказье. Наверняка, помня о мимолетном визите, его снова ожидали в Чебоксарах, но на этот раз пароход прошел мимо…

Юрий Гусаров

Фото: Велиий князь Николай Александрович (1843-1865), наследник цесаревич в 1855-1865 гг. Портрет работы Сергея Зарянко. Луганск. Художественный музей.